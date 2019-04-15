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"Ему помереть не дали": Зверев в слезах впервые рассказал правду о сыне

Сергей Зверев. Фото: www.globallookpress.com
Шоумен впервые за несколько лет рассказал о конфликте с сыном. Сергей Зверев-старший появился в программе "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".
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Звереву-старшему было сложно спокойно рассказывать о наследнике. Шоумен то и дело отворачивал от камеры мокрые от слез глаза. Воспоминания вызывали слишком сильные эмоции. Сергей Зверев поведал ведущему Андрею Малахову, что 23 года назад, попав в Иркутский детский дом, ребенка усыновлять не планировал.

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Сергей Анатольевич Зверев

Сергей Анатольевич Зверев шоумен, парикмахер

"Сидит кто-то, то ли мальчик, то ли девочка, непонятно. Перед ним кружка взрослая и кусок серого хлеба. Он его ест как пирожное. Гордо. Как в ресторане. Ест заветренный хлеб. Он даже не поворачивался. Я к нему подсел, понял, что ребенок неговорящий", – вспоминает первую встречу с сыном знаменитость.

История трехлетнего Саши растрогала шоумена: его в роддоме бросила мать, малыш был серьезно болен. Ребенку срочно требовалось дорогостоящее лечение в столице. Без квалифицированной помощи он не дожил бы до пяти лет.

"Ему повезло, что они ему помереть не дали. Выходили. Но не вылечили, нет препаратов и средств. У него хрип, я слышал. Нос не дышал совсем. Он во сне мог задохнуться", – рассказал Зверев-старший.

Шоумен пытался найти приемных родителей Саше, но ребенка с таким букетом болезней никто брать не хотел. Сергей решился на усыновление. Мальчик Саша стал Сергеем Зверевым-младшим и переехал в квартиру звезды.

Шоумен сделал все возможное, чтобы поставить приемного сына на ноги. Мальчик ни в чем не нуждался. Его любили и баловали.

Зверев также рассказал, что много лет назад сам искал родную мать младшего Сережи. "Нашел. "Я увидел совершенно здоровую, красивую, дорого одетую, счастливую женщину. А бабушка – звезда, в такой шубе. Я аж присел. Собрался с ней разговаривать… Куда?" – сказал Сергей Зверев-старший.

Шоумен помогал сыну до 24 лет. Много раз пытался заставить его учиться, устраивал на работу, однако наследник сам ничего делать не хотел. Сергей не стал отрицать, что избранницу сына Юлию принял в штыки. Он уверен, что девушкой двигали корыстные мотивы.

"Она отбывала срок, у нее двое детей. Анорексичка с грязными, жирными волосами. Старшего забрал ее муж, а младшего ее отец. Ее лишили материнских прав. Хорошая невестка? Что я должен был? Благословить? Я для этого его растил?" – рассуждает звезда.

Знаменитость готова наладить контакт с наследником, но только с условием: Зверев-младший должен развестись и устроится на работу. Андрей Малахов сообщил шоумену, что жена выгнала его сына из дома и, возможно, вскоре этому браку придет конец. Эта новость звезду не удивила.

"Больше всего жалко мою маму. Как ей видеть это все? Которая день и ночь стирала, готовила, убирала. Андрей, это предательство! Прощение надо попросить не у меня, а у бабушки. Мы чуть не потеряли бабушку, когда была первая свадьба. А когда вторая свадьбы была, я думал, что она не выживет. Для нее роднее его никого нет. У нее все болит", – отметил Сергей Зверев-старший. 

Автор: Руслана Алексеева15 апреля 2019, 15:25
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