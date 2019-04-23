85-летний Познер поддел юбиляршу Пугачеву
Телеведущий отметил, что с удовольствием встретился бы с Леонардо да Винчи, если бы это было возможно. Оказалось, что в детстве Владимир Познер хотел стать Д’Артаньяном.
Мэтр журналистики уверен, что его профессиональная деятельность интересна не только ему самому. Такой вывод Владимир Познер сделал, увидев, сколько людей пришли на презентацию его книги. Не преминул он поддеть и недавно отметившую 70-летний юбилей Примадонну, на концерт которой в Кремле билеты были раскуплены в первые дни продаж.
"Это вы сами, люди, которые пришли на сегодняшнюю встречу в московский Дом книги. Я же не Алла Пугачева, не теледива… Я просто человек, работающий на телевидении и написавший книгу", – цитирует Владимира Познера Teleprogramma.pro. По словам телеведущего, сейчас он мечтает о несбыточном: чтобы люди начали жить по-другому, а дети не болели раком.
В произведение "Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд" вошли снимки Владимира Познера, сделанные в Восточной Германии. Туда он уехал с родителями в 15 лет. На данном произведении он останавливаться не собирается. "Если хватит пороха, я планирую сделать еще три таких книги – об Испании, которая очень похожа на нашу страну, Англии и Израиле", – пообещал Владимир Познер.
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