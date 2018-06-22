Познер публично отказался петь гимн России

Известный телеведущий сделал ряд неожиданных заявлений. Журналист объяснил, почему не любит исполнять гимн нашей страны.



Владимир Познер, который обычно сам задает собеседникам щекотливые вопросы, решил раскрыть некоторые свои секреты. Оказывается, ведущий Первого канала болеет на ЧМ-2018 за сборную Франции, а не за российских футболистов.

"Я болею за Францию. Меня несколько разочаровала ее первая игра, но многие фавориты пока себя не показали. Надеюсь, что Франция станет чемпионом мира. Очень рад за сборную России и не ожидал от нее такого. Теперь ей играть с Испанией или Португалией, и вряд ли она пройдет дальше", – цитирует журналиста Znak.com. Сделал Познер и еще одно неожиданное заявление.

По словам телеведущего, он никогда не исполняет гимн России — в знак протеста против "сталинской музыки и стихов". "Я противник этого гимна. Конечно, демонстративно не сижу. Будет играть – встану. Но не более", – объяснил Владимир Познер. А вот французский гимн, "Марсельезу", он очень любит, хотя и признает, что это "невероятно кровавая песня".

Владимир Познер — о проблемах медиа, освещении чемпионата мира и свободе вместо колбасы https://t.co/REqqeoUMqb — Stanislavo Belov (@StanislavoBelov) 22 июня 2018 г.

Говоря о проходящем в России ЧМ-2018, журналист отметил, что западные СМИ освещают это событие более объективно, чем Игры-2014 в Сочи. По его словам, многие газеты стали писать о нашей стране позитивно, "отмечая успехи и в смысле того, как все организовано, и с точки зрения отношения людей".

