Познер публично отказался петь гимн России
Владимир Познер, который обычно сам задает собеседникам щекотливые вопросы, решил раскрыть некоторые свои секреты. Оказывается, ведущий Первого канала болеет на ЧМ-2018 за сборную Франции, а не за российских футболистов.
"Я болею за Францию. Меня несколько разочаровала ее первая игра, но многие фавориты пока себя не показали. Надеюсь, что Франция станет чемпионом мира. Очень рад за сборную России и не ожидал от нее такого. Теперь ей играть с Испанией или Португалией, и вряд ли она пройдет дальше", – цитирует журналиста Znak.com. Сделал Познер и еще одно неожиданное заявление.
По словам телеведущего, он никогда не исполняет гимн России — в знак протеста против "сталинской музыки и стихов". "Я противник этого гимна. Конечно, демонстративно не сижу. Будет играть – встану. Но не более", – объяснил Владимир Познер. А вот французский гимн, "Марсельезу", он очень любит, хотя и признает, что это "невероятно кровавая песня".
Владимир Познер — о проблемах медиа, освещении чемпионата мира и свободе вместо колбасы https://t.co/REqqeoUMqb— Stanislavo Belov (@StanislavoBelov) 22 июня 2018 г.
Говоря о проходящем в России ЧМ-2018, журналист отметил, что
западные СМИ освещают это событие более объективно, чем Игры-2014 в Сочи. По
его словам, многие газеты стали писать о нашей стране позитивно, "отмечая
успехи и в смысле того, как все организовано, и с точки зрения отношения
людей".
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