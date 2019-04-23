"Восковое чудище": Варум пришла в шок от своего лица

Певица раскритиковала собственную фотосессию в глянцевом журнале. Анжелика Варум считает, что современные издания злоупотребляют ретушью.

Артистка выразила недовольство в своем Instagram. Она высказалась за естественную красоту, которую "фотошопят" в глянцевых журналах. Анжелика Варум уверена, что ретушь нужно использовать минимально.

Знаменитость поделилась снимком обложки журнала, которому ранее дала интервью. Она отметила, что была очень рада пообщаться с журналисткой, но радость ушла, когда она увидела обложку. Собственное фото шокировало Анжелику Варум.

"Не понимаю, как из довольно симпатичных, живых фотографий, при печати получается такое страшное восковое чудище без возраста и без какого-либо намека на эмоции?! Что это за тренд – живых людей превращать в "мертвых"?" - высказалась артистка. Она добавила, что не против деликатной ретуши, но нельзя полностью уничтожить личность в погоне за "каким-то эфемерным стандартом".

Анжелика Варум извинилась за свой гневный пост перед творческой группой. Вместе с тем она отметила, что если бы промолчала, то поддержала бы "тенденцию обезличивания".

Как писали "Дни.ру", Анжелика Варум недавно участвовала в студийной фотосессии с переодеваниями. Певица призналась, что с каждым годом энтузиазма для съемок у нее все меньше. Тем более, что, по словам певицы, ей просто некогда этим заниматься.