"Восковое чудище": Варум пришла в шок от своего лица
Артистка выразила недовольство в своем Instagram. Она высказалась за естественную красоту, которую "фотошопят" в глянцевых журналах. Анжелика Варум уверена, что ретушь нужно использовать минимально.
Знаменитость поделилась снимком обложки журнала, которому ранее дала интервью. Она отметила, что была очень рада пообщаться с журналисткой, но радость ушла, когда она увидела обложку. Собственное фото шокировало Анжелику Варум.
"Не понимаю, как из довольно симпатичных, живых фотографий, при печати получается такое страшное восковое чудище без возраста и без какого-либо намека на эмоции?! Что это за тренд – живых людей превращать в "мертвых"?" - высказалась артистка. Она добавила, что не против деликатной ретуши, но нельзя полностью уничтожить личность в погоне за "каким-то эфемерным стандартом".
Анжелика Варум извинилась за свой гневный пост перед творческой группой. Вместе с тем она отметила, что если бы промолчала, то поддержала бы "тенденцию обезличивания".
Как писали "Дни.ру", Анжелика Варум недавно участвовала в студийной фотосессии с переодеваниями. Певица призналась, что с каждым годом энтузиазма для съемок у нее все меньше. Тем более, что, по словам певицы, ей просто некогда этим заниматься.
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