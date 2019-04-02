Харламов со сцены поздравил любимого мужчину Асмус
В личном Instagram звезда опубликовала внушительных размеров пост, сопроводив его свежим фото. На снимке она запечатлена с любимым папой. Кристина Асмус поведала, что 30 марта Игорь Львович отпраздновал 60-летие.
Круглую дату родственник знаменитости отметил на большом концерте Comedy Club. Прямо со сцены любимого мужчину Асмус поздравил зять – юморист Гарик Харламов.
"Папе аплодировал 7-тысячный Крокус! Мы потом часа 3 это обсуждали))) А вчера была самая теплая встреча нашей большой многодетной и многовнукной семьи))), когда наконец собрались абсолюююотно все (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.). – написала артистка.
Также знаменитость рассказала, что самые счастливые воспоминания из детства у нее связаны именно с отцом. Родитель многому научил Кристину Асмус. По словам звезды, папа выучил ее выдержке, приучил быть преданной своему делу и научил любить.
"Одно из ярчайших воспоминаний детства – когда папа брал меня на работу в книжный магазин 📚, где я с гордостью носила звание "младший помощник продавца")))💪🏻 Я считала "гимнастические дни" до заветного воскресенья и орудовала календариками и закладками не хуже лямок и магнезии в зале 🤸🏼♂️🤪", – призналась Кристина Асмус.
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