После слов о разводе Муцениеце и Прилучный махнули за рубеж

Звезды отправились на гастроли в Канаду. Агата Муцениеце и Павел Прилучный выкроили момент, чтобы прогуляться по залитому солнцем Торонто.

В Instagram звезды рассказали поклонникам, что осмотрели многие местные достопримечательности. Им удалось дойти до знаменитой башни Си-Эн Тауэр. Также Агата Муцениеце и Павел Прилучный поднялись на смотровую площадку, с которой открывается отличный вид на город.

Меж тем фолловеры знаменитостей отметили, что супругам удалось в этой поездке соединить приятное с полезным: показать спектакль нашим соотечественникам, живущим в Канаде, и провести романтический уик-энд. По крайней мере на кадрах, опубликованных в соцсетях пары, демонстрируется семейная идиллия. Не хватает только наследников четы, которые, судя по всему, остались дома с нянями и бабушками.

Отметим, что совсем недавно в отношениях Муцениеце и Прилучного все было далеко не радужно. Супруги не скрывали, что в прошлом году их отношения пережили кризис: они чуть не расстались. Какое-то время Агата и Павел жили раздельно, но потом им удалось помириться.

В недавнем интервью артистка призналась, что ее супруг очень ревнив. Агата назвала любовь мужа нездоровой. Павел не отпускает Агату одну на курорт. "Развод! Если ты поедешь на море – это развод!" – процитировала Агата Муцениеце Павла Прилучного.