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Леонтьев обнародовал фото неузнаваемой Вайкуле

Лайма Вайкуле. Фото: www.globallookpress.com
Стильно уложенные светлые волосы являются визитной карточкой Лаймы Вайкуле. Однако ее коллега, певец Валерий Леонтьев, обнародовал фотографию, на котором артистка предстала в неожиданном виде. Многие просто не узнали певицу.
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31 марта Лайма Вайкуле отметила круглую дату. Одной из самых стильных и самобытных артисток отечественной эстрады исполнилось 65 лет. А кто даст?! Лайма неизменно высоко держит планку: ухоженная, харизматичная, рафинированная артистка уже много лет радует многочисленных поклонников своим творчеством. Ее шоу это всегда выверенное до мелочей полноценное представление.

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Лайма Станиславовна Вайкуле

Лайма Станиславовна Вайкуле певица

Вайкуле получила множество поздравлений с юбилеем. Не остался в стороне и ее коллега, певец Валерий Леонтьев. Много лет назад они дуэтом исполнили песню "Вернисаж", которую до сих пор зрители просто обожают. "Дорогая Лайма! Поздравляю с твоим днем! На вернисаже, вне вернисажа – просто всегда будь! И свети! Люблю 24/7!" – написал Валерий Леонтьев на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Артист дополнил пост коротким видео их совместного выступления.

Однако одной публикацией Леонтьев не ограничился. Он выложил архивное фото, на котором запечатлен с Игорем Крутым, Львом Лещенко, Владимиром Винокуром и все той же Лаймой Вайкуле. Вот только последнюю на снимке практически невозможно узнать. Дело в том, что артистка на фотографии позирует с темными волосами. Судя по комментариям, подписчикам все же ближе образ Лаймы Вайкуле – блондинки.

Кстати, в один день с артисткой отмечает свой праздник и юморист Владимир Винокур. Именно в честь его рождения Валерий Леонтьев и опубликовал вышеозначенный снимок. "Володя, поздравляю! Мы еще пошутим и над собой, и над временем!" – написал поздравление популярный исполнитель.

Автор: Наталья Аряева2 апреля 2019, 10:31
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