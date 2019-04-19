"Русская Кончита Вурст": Самбурскую затравили за желание петь
Настасья Самбурская не смогла реализовать свой творческий потенциал в стенах Московского театра на Малой Бронной – и решила петь. Популярный блогер Лена Миро не могла пройти мимо такого события в культурной жизни России.
Миро уверена, что Настасья Самбурская скоро превратится в шансонье "Анастаса" и поедет гастролировать по всем исправительно-трудовым колониям. А Басков, Киркоров и Галкин, как только узнают о таком сильном конкуренте, тут же уступят бывшей актрисе сцену.
"Скандальный внегендерный истерик узнал, что продлевать контракт в театре с ним не хотят, но не стал унывать, а решил пойти песни петь. Ну, мало нам Бузовой, да. Русская Кончита Вурст обещает дать сольный концерт уже летом", – язвительно замечает Миро.
Миро очень переживает за судьбу российской эстрады. "Хочу обратиться к администрации театра на Малой Бронной, откуда выгнали ссаными тряпками Анастаса. Ребят, вы там совсем охренели? К вам все равно никто не ходит, и место Анастаса – как раз у вас, чтобы он не пугал народ своими уголовными песнями", – обращается к руководству учреждения культуры, уволившему Настасью Самбурскую, блогер.
Тем временем сама Настасья Самбурская активно выступает на малых площадках. Готовится сольный концерт новоявленной певицы в Санкт-Петербурге. Отмечается, что в ближайшем будущем Самбурская может затмить саму Ольгу Бузову.
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