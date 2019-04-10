Самбурская закатила истерику после провала
В новом выпуске звезда исполнила роль гламурного футбольного тренера. Актриса заставляла подопечных носить розовую форму и исполнять танец после каждого забитого мяча.
Этой импровизацией артистка осталась недовольна и едва не расплакалась в гримерной. В разговоре с журналистами Настасья Самбурская призналась, что ей всегда было трудно выступать на сцене без подготовки. "Я расстроилась, все-таки импровизация – не мой конек", – цитирует звезду "Экспресс газета".
Артистку поддержал телеведущий Сергей Светлаков. Он вручил ей погоны за десять миллионов подписчиков в Instagram. "Это практически армия. И если у тебя в подчинении такое количество солдат, то ты по званию маршал", – пояснил актер. Он добавил, что ее коллега Ольга Бузова имеет больше поклонников, потому могла бы стать генералиссимусом.
Недавно Настасья Самбурская рассказала поклонникам, что рассталась с возлюбленным. Она уточнила, что сама была инициатором разрыва. "Проще, если бы меня бросили. Непонятно, кому хуже", – заявила артистка. Чтобы сменить обстановку и отвлечься от неприятных мыслей, звезда решила уехать отдыхать в другую страну.
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