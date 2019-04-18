На вдову Марьянова подали в суд
Дело будет слушаться в Савеловском суде Москвы. Там зарегистрирован иск заявителя по фамилии Бик, который собирается оспорить дело о наследстве Дмитрия Марьянова.
Ответчиками выступают вдова, отец и сын артиста. Ксения Бик отказалась сообщить, кто инициировал спор. Судя по всему, кто-то из ее родственников, передает Пятый канал.
Бик переживает не лучшие времена. Ранее вдова Марьянова призналась, что серьезно заболела. "Острый пиелонефрит на фоне хронического цистита психогенной природы", – написала она на своей странице в Facebook.
Напомним, что Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года. По основной версии, оторвался тромб, который закупорил легочную артерию. В организме умершего актера было выявлено высокое содержание сильнодействующих препаратов.
По мнению экспертов, сотрудники реабилитационного центра "Феникс", где Дмитрий лечился от пристрастия к алкоголю, даже не выяснили, нет ли противопоказаний для введения ему подобных лекарств. После смерти артиста вдова Марьянова признавалась, что живет на грани.
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