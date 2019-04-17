Минус 11 кг: стройная Валерия морит мужа голодом

Продюсер Иосиф Пригожин сидит на специальной диете. Его супруга, певица Валерия 17 апреля отмечает День рождения – ради нее он и старается держаться в форме.

Артистке исполняется 51 год, но этих лет ей вовсе не дать. Певица Валерия прекрасно молодо выглядит и может похвастаться стройной и подтянутой фигурой. Чтобы оставаться в форме, она старается заниматься спортом, следить за кожей и правильно питаться.

На здоровое питание она посадила и Иосифа Пригожина. Продюсер признался, что благодаря диете певицы Валерии он уже похудел на 11 килограммов. К слову, на достигнутом он останавливаться не собирается. Муж звезды отметил, что планирует сбросить еще хотя бы десять килограммов.

"Диета называется No secret by Valeria и это тот самый случай, когда можно кушать и не поправляться – в ней расписаны все калории и так далее", – цитирует Иосифа Пригожина Teleprogramma.pro. Также продюсер признался, что уже приготовил певице Валерии сюрприз, но решил не говорить, какой именно.

Иосиф Пригожин рассказал один забавный случай. Однажды певица Валерия подарила ему на День рождения орфоэпический словарь. "А все потому, что я неправильно произносил слово "хозЯева". Я говорил "хозяевА". Теперь я храню эту, казалось бы, мелочь дома. Для меня эта книжка много значит", – поделился муж певицы Валерии.