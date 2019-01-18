"Она от нас отделилась": певица Валерия сделала заявление о дочери

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Пятница 18 января
Лента новостей
14:09
"Сжигает все мосты": экс-супруга Кержакова рассказала о характере футболиста
13:14
Порошенко стало плохо после нагоняя от Путина
13:12
В России выпустили кнопочный телефон почти за 200 тысяч рублей
12:19
Напавших на Крымский мост наглецов поставили на колени
12:04
Традиции празднования Рождества показали в "Архангельском"
11:56
Названы причины столкновения истребителей на Дальнем Востоке
11:21
СКР назвал приоритетную версию взрыва в Магнитогорске
10:48
Порошенко светит реальный срок за хамские выходки
10:47
Чем отличается мужская любовь от женской
10:11
В небе на Дальнем Востоке столкнулись два самолета
10:08
Рвущийся к власти Зеленский пошел по стопам Порошенко
10:02
Раздевшаяся на курорте Глюк'oZа показала "пироженку"
09:59
Собчак в Киеве доставили запретное наслаждение
09:24
Неузнаваемую Юлию Высоцкую сняли с чужим мужчиной
09:23
Главные события Москвы
09:19
"Кончит как Диана": Меган Маркл предупредили о смертельном риске
08:58
"Слепая, уродина, проститутка!": забитая подруга Петросяна взорвалась
08:57
Медведева ловко отшила любвеобильного поклонника
08:33
"На всю страну хозяйство показывает": сын пристыдил оголившегося Нагиева
08:16
Взрыв в Магнитогорске взяла на себя "ИГ"
06:15
Облаченная в желто-голубое Собчак просит убежища у Порошенко
04:08
"Оплодотворил и сбежал": увлекшийся стюардессой Аршавин уходит от ответственности
01:30
Обнимающая двоих Жасмин запретила детям спать в кровати
23:03
"Вы уже надоели!": Пугачева разразилась гневной отповедью
22:37
Виктория Лопырева ответила на клевету в Сети
22:01
Крестовый поход богохульника Порошенко утопит Украину в крови
22:01
Муж Елизаветы II попал в ДТП
21:54
Гладкая Маркл обскакала морщинистую Миддлтон
21:48
"Такая молодая": опубликованы редкие фото Фриске
21:28
Известный музыкант свел счеты с жизнью в прямом эфире
21:20
Под Саратовом рухнул самолет-памятник
21:19
"Хотите грудь покажу?": задирающая кофту Асмус смутила народ
21:15
В детской больнице Уфы произошел пожар
21:10
В волгоградской гимназии на третьеклассницу упал кусок штукатурки
21:06
В Удмуртии объявился сварщик-насильник
21:01
На трассе в Татарстане спасли семью с грудным ребенком
20:53
Вода из душа признана опасной
20:51
Разогретая Боня закрутилась вокруг шеста
20:50
В Нижнем Тагиле полиция занялась прилегшим на улице мужчиной
20:33
Подскользнувшаяся жительница Тюмени раздробила себе колено
20:25
"Лучшее, что я видела": спустивший штаны Нагиев покорил россиянок
20:20
В Омске пьяный механик угнал и разбил отремонтированную им машину
20:03
В подъезде дома в Нижнем Новгороде нашли сгоревшего мужчину
19:51
В ДТП с деревом под Ростовом пострадали подростки
19:45
Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
19:45
В Химках охранники ограбили магазин на 800 тысяч
19:24
Отощавшей Летучей не дают покоя истошные крики
19:21
Символ верности: Путин получил необычный подарок в Сербии
19:06
Сексуальная Сотникова поразила снимком с пляжа
18:49
Объявлен неожиданный состав жюри нового сезона шоу "Голос. Дети"
18:43
В Ижевске четыре школьника и студент поймали преступника
18:34
В "ЕР" возмущены цинизмом читинского депутата
18:33
Выращенное на Луне растение погибло
18:31
Загитову променяли на молодую соперницу
18:29
На дороге в Ульяновской области столкнулись сразу четыре машины
18:19
За проезд по Крымскому мосту начали сажать
18:17
В Британии арестовали "Кузьму Минина"
18:06
Возбужденный Воробьев овладел Дайнеко прямо в самолете
17:53
При пожаре в типографии в Петербурге погиб человек
17:37
В Башкирии авария на мосту парализовала движение
17:33
Место на "Евровидении" "отдали" конкуренту Лазарева
17:32
Внук Пугачевой покинул Россию после слухов о разводе
17:26
В Саратове иномарка влетела в супермаркет (видео)
17:22
Под Москвой столкнулись два грузовика
17:12
Война за мир: Китай и США сошлись в технологической битве
16:51
Змея укусила ребенка во время квеста
16:48
Сердюкова и Васильеву заподозрили в желании сбежать из России
16:41
Путина встретили в Сербии с грубым нарушением протокола
16:26
Сладкий Аверин устроил вакханалию в гей-клубе
16:19
Блогеры нагло перекрыли Арбат для съемок клипа (видео)
16:17
На Новой Земле нашли замерзшего насмерть мужчину
16:02
"Очнулся у сокурсницы": случайная измена больно ударила по порядочному Корчевникову
15:59
Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Собчак
15:54
Рвущийся на "Евровидение" Киркоров нашел поддержку
15:51
Все улики уничтожены: прихвостни Мэй заметают следы в деле Скрипалей
15:24
Шатавшуюся Волочкову унизили после провального выступления
15:20
Басков будет тамадой на свадьбе затравленной Лопыревой
15:16
Названы самые полезные напитки
15:13
Известная певица засудила родного отца
14:57
Сбежавшая на Украину Собчак возмутила поведением
14:56
Порошенко послали на второй срок
14:47
"Кипятком писались": украинские селяне бросились целовать руки пьяному Порошенко
14:43
Бил, душил и таскал за волосы: ухмыляющуюся звезду "Глухаря" обвинили в изнасиловании
14:35
Малахову и Бузовой жестко заткнули рот
14:34
Британские ученые предсказали исчезновение кофе
14:30
Народ обсуждает родившую Кудрявцеву в бикини
14:25
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 января 2019 года
14:21
"Непотребство!": Малахову врезали за утехи с уродцами
14:18
У оформившего развод с Дитковските Чадова появился малыш
14:12
Сбивший подростка военный судья ушел в отставку
14:02
Жириновский поставил на место мечтающих о Курилах японцев
13:38
"Ей не место на телевидении!": Солнцев признался в ненависти к Бузовой
13:34
Порошенко размечтался о "холодном душе" для Москвы
13:33
Госдума отказалась направлять делегацию в ПАСЕ
13:33
"Пришло время раскрыть тайну": Шукшина пошла в наступление после откровений дочери
13:32
Победитель "Битвы экстрасенсов" ласкал рыжего мальчика на глазах у жены
13:26
Ягуар набросился на дрессировщика в омском цирке
13:21
"Единая Россия" проверит качество молочных продуктов
12:56
Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна
12:52
Громкому провалу Медведевой нашли оправдание
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мы его потеряли": в театре сделали страшное заявление о Джигарханяне
Подруга Фриске публично врезала бессовестному Шепелеву
Путина готовились убить в Сербии
Жуткие подробности покушения на Путина
"Растопырила!": на Пугачеву набросились за вызывающее поведение в храме
"Слепая, уродина, проститутка!": забитая подруга Петросяна взорвалась
Шоу-бизнес

"Она от нас отделилась": певица Валерия сделала заявление о дочери

Анна Шульгина и Валерия. Фото: www.globallookpress.com
Певица Валерия дала откровенное интервью. Популярная исполнительница рассказала, что ее единственная дочь Анна Шульгина отделилась, выбрав свой путь.
прочитано 2282 раза

У певицы Валерии трое детей: сыновья Артемий и Арсений и дочь Анна. Лишь одна наследница решила пойти по проторенной дорожке и стала певицей. Однако творческий путь она выбрала совсем не такой, как у ее именитой мамы.

ПО ТЕМЕ

Оскорбленной Валерии пришли на помощь

Певица Валерия намекнула на скорую свадьбу

 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

"Аня занимается музыкой самостоятельно под сценическим именем Shena. Год назад она от нас отделилась и пробует двигаться сама. Записала авторский альбом на свои стихи и музыку, выпустила несколько клипов, которые можно посмотреть на YouTube", – цитирует Валерию "Собеседник".

Артистка надеется встретиться с дочерью в Италии и спеть дуэтом. В последний день зимы Валерия даст единственный концерт в Милане. Артистка находится в гастрольном туре, приуроченном к ее юбилею. В это сложно поверить, но Валерии исполнилось 50 лет. К слову, в Италии певица выступает очень редко, а вот отдыхает часто.

"Последние 13 лет мы проводим лето на нашей летней даче на Женевском озере. Довольно часто мы из нашей Швейцарии сбегаем в Италию, едем в Милан или на озеро Комо", – рассказала Валерия. А вот Недели моды в Милане она не посещает – слишком занята. Впрочем, это не значит, что певица не держит руку на пульсе моды. По словам Валерии, мимо нее не пройдет ни одна новинка или тенденция.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

Куда больше исполнительница любит посещать музеи в Риме и Флоренции. "Впитываю то прекрасное, что было создано за столетия. Иногда устраиваем себе агротуры в Пьемонте, останавливаемся в небольших сельских отелях среди виноградников. Сами мы вино не употребляем, но для коллекции бере­м", – отметила Валерия.

Автор: Наталья Аряева18 января 2019, 13:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

50-летняя Валерия разительно изменилась

567

комментарии

Политика

Символ верности: Путин получил необычный подарок в Сербии
Все улики уничтожены: прихвостни Мэй заметают следы в деле Скрипалей
Порошенко послали на второй срок
Жириновский поставил на место мечтающих о Курилах японцев

Шоу-бизнес

Гулькину цинично вышвырнули со съемок
Откровенное интервью Константина Меладзе: Не жалею, что мы с ней расстались
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 января 2019 года
"Она от нас отделилась": певица Валерия сделала заявление о дочери

Проишествия

Боец ММA разгромил отделение банка (видео)
Ужасающие подробности взрыва в Шахтах
Три станции метро закрыли из-за потопа (видео)
Несколько часов лизал звонок: камеры сняли странного нарушителя

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

"Слепая, уродина, проститутка!": забитая подруга Петросяна взорвалась

Женщина отреагировала на негатив со стороны общественности
Шоу-бизнес

Обнимающая двоих Жасмин запретила детям спать в кровати

Артистка задумалась о тонкостях воспитания
Спорт

Медведева ловко отшила любвеобильного поклонника

Фигуристка не позволила фанату себя поцеловать
Политика

Порошенко стало плохо после нагоняя от Путина

Украинскому лидеру совсем плохо

Гороскоп

Сделано сенсационное заявление о беременности Бузовой после слухов о раке
За что "Мажор" Прилучный избил жену
"Страсть угасла": сделано шокирующее заявление о многострадальном браке Миддлтон и Уильяма
Астрологический прогноз с 14 по 20 января 2019 года

Фоторепортажи

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна
Затравленного миллионера-трансгендера заставляют сменить пол
Силиконовая грудь не спасла: мужеподобная культуристка ужаснула народ
Милых норок кормят на убой тошнотворной жижей

Спорт

Сексуальная Сотникова поразила снимком с пляжа
Загитову променяли на молодую соперницу
Громкому провалу Медведевой нашли оправдание
Логинова затравили за откровенное хамство

Регионы

Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
Отец отрекся от изнасилованной в Уфе дознавательницы
Власти "признали" серьезные проблемы Крымского моста
Россиянки надругались над флагом и похвастались этим (видео)
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru