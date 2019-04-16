Александрова поблагодарила Пугачеву за спасение
В личном Instagram актриса опубликовала внушительных размеров пост. Она посвятила его Алле Пугачевой.
Марина Александрова рассказала, что Примадонна незримо присутствовала на каждом этапе ее жизненного пути. Более того, как-то раз Алла Борисовна спасла Марину.
"Начало моих воспоминаний связано с "Айсбергом", я давала концерт вместе с зайцем из "Ну, погоди", потом росла с "Арлекино", "Волшебником-недоучкой", не понимая "Куда уходит детство" ... С переездом в Москву началась самостоятельная жизнь и "Держи меня, соломинка, держи" спасала меня в ночи, "Озеро Надежды" поднимало с утра, "Птицы" давали уверенности, а "Я тебя поцеловала" самоуверенности..." – призналась Марина Александрова.
Артистка вспомнила также, что пела песню Примадонны "Не отрекаются любя" по дороге в Сан-Франциско, будучи в Тоскане, шептала "Три счастливых дня", а перед концертом всегда включает "Мне нравится". Звезда призналась, что связанных с Пугачевой моментов в ее судьбе было так много, что все и не вспомнить.
"Дай счастья, Вам, той Женщине, которая поет! Благодарю", – резюмировала Марина Александрова.
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