"Решил отбить": необычный соперник угрожает браку Пугачевой и Галкина
В сатирическом Instagram-аккаунте барана Толика появилась фотография главной певицы отечественной эстрады. Под снимком от лица парнокопытного опубликовано признание.
"Жену у галкина максима решил отбить мне не впервой ох то ли еще будет ой ой ой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщил баран. Мнения подписчиков Толика разделились. Одни заявили, что баран не пара Примадонне, другие отметили, что разрушать семью – дело недостойное.
"Не надо!) Пусть галкин себе оставит)", "Удачи Толик!!", "Толя, ну ты что? Не знала, что ты так коварен", "Толя, она тебе не пара!😁", "Толян прекращай бабушек себе искать, хотя бы Кристину в жены бери, Галкин тоже может быть женой 😂", – посмеялись интернет-пользователи.
Напомним, что баран Толик – это виртуальный персонаж, который представляет сеть грузинских ресторанов. Есть у него и реальный прототип – парнокопытное, которое развлекает гостей одного из заведений. Толик имеет популярные аккаунты в соцсетях, где публикуются его забавные фото и юмористические подписи к ним.
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