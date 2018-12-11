Актрису Марину Александрову упрекнули в безвкусице
На прошлой неделе актриса посетила премию журнала "Кинорепортер". Перед журналистами она появилась в черной блузке, брючном костюме красного цвета и черных туфлях на каблуке. Образ звезда дополнила золотыми украшениями.
Однако наряд Марины Александровой понравился далеко не всем. Российский журналист Илья Легостаев считает, что она выбрала слишком яркий цвет, который испортил костюм. "Для такой благопристойной конструкции, как брючный костюм, выбран совсем не благопристойный цвет. И именно этот цвет "вырви глаз" весьма навязчиво подчеркивает, что и сам костюм не идеальный", – утверждает он.
Другому фешен-эксперту Анастасии Бойченко, наоборот, понравился цвет, но она настаивает, что пиджак должен быть длинным. "Идея алого костюма хороша, однако если бы в нем были лучше соблюдены пропорции, длинный пиджак зрительно не укорачивал бы ноги", – заявила Бойченко.
Ранее Марина Александрова призналась в любви к коллеге, актеру Андрею Смолякову. Совместный снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. Она поздравила артиста с юбилеем – Смолякову исполнилось 60 лет. Андрей и Марина работают вместе уже более шести лет. Актеры были партнерами в пяти проектах: "Мосгаз", "Палач", "Паук", "Шакал" и "Операция "Сатана".
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