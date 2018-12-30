Неузнаваемого мужа Александровой приняли за Овечкина
На снимке семья звезды запечатлена на берегу моря. Актриса обнимается со своим супругом Андреем Болтенко, а на заднем фоне играют их дети – Андрей и Екатерина. "Спасибо году, что были такие дни! Пусть в следующем 2019 их будет столько же и больше", – подписала она фотографию.
Подписчики Марины Александровой назвали снимок "искренним" и пожелали ей счастья в новом году: "Очень красивое фото, искреннее, не постановочное, от того и прекрасное", "Фотография невероятная", "Какая идиллия на фото!", "Такая душевная фотография", "Так выглядит счастье". Один из пользователей уточнил, а не Овечкин ли стоит рядом с актрисой. Вероятно, на такую мысль его натолкнула обильная растительность на лице мужчины.
Напомним, с 2011 года Марина Александрова состоит в фактическом браке с телевизионным режиссером Андреем Болтенко. Через год звезда сериала "Бедная Настя" родила сына Андрея. А в 2015 году на свет появилась дочь Екатерина.
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