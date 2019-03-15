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Шоу-бизнес

"Сколько нервов!": Топалов раскрыл подноготную шоу Тодоренко

Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: instagram.com/reginatodorenko
Стартовал новый сезон шоу Регины Тодоренко, который снимался прямо у них с Владом Топаловым дома. Певец высказался относительно получившегося результата и рассказал, что ему никогда не будет нравиться.
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Регина Тодоренко вела свое шоу "Пятница с Региной" вплоть до самых родов. Едва на свет появился их с Владом Топаловым сын, телеведущая взялась за съемки нового сезона. Интересно, что все интервью проходили прямо у них дома, потому что популярный исполнитель запретил возить ребенка по павильонам.

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Влад Топалов мог потерять голос

 Звездный Инстаграм

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Недавно вышел первый выпуск нового сезона, главной героиней которого стала певица Елена Темникова. Шоу привлекло огромное внимание аудитории. Влад Топалов рассказал, что очень рад успеху любимой супруги, однако признался, что съемки шоу получились крайне волнительными.

"Ууууух! Чем бы это дитя не тешилось , лишь бы улыбалось и сына кормила! Новый сезон ее шоу как вам? Уже посмотрели? По моей физиономии там сразу видно, как мне все это нравится (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Влад Топалов под свежим постом на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Далее он напрямую обратился к Регине Тодоренко. "Дорогая! Ты большая молодец! Горжусь тобой! Не многие знают и видят тебя так, как я. А я знаю, СКОЛЬКО СИЛ, ЗДОРОВЬЯ и НЕРВОВ ты тратишь! Это, конечно, мне не нравится и нравится никогда не будет", – раскрыл подноготную шоу Тодоренко Влад Топалов.

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Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

Однако певец предпочел не вдаваться в подробности. "Но! Твое шоу любят миллионы! И ты получаешь от этого удовольствие! Вот я и говорю, чем бы ты не тешилась, только улыбайся и корми нас вовремя! Ты – мама года и жена года! Мы тебя любим! Сильно!" – признался в любви к жене Влад Топалов.

Автор: Наталья Аряева15 марта 2019, 10:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Регина Тодоренко и Влад Топалов: яркая история любви

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