Семчев соблазнил невесту сына прямо у него на глазах

Заслуженного артиста Александра Семчева вызвал на детектор лжи собственный сын Кирилл. Прославленный актер вступил в интимные отношения с невестой наследника.

По словам Семчева, полгода назад он пригласил сына в Москву, чтобы помочь с работой. Он разрешил наследнику немного пожить у себя, пока тот не встанет на ноги. Однако сын звезды кино делать ничего не стремился. "Та аморфность, то сидение, условно говоря, на диване в 26 лет с определенными амбициями, которые не реализованы, на мой взгляд. Ничего не происходило, к моему сожалению", – рассказал Александр в эфире программы "На самом деле" Первого канала.

Меж тем Кирилл заявил, что его жизнь в доме отца была настоящим адом. Семчев-старший постоянно попрекал его куском хлеба: предъявлял счета за коммунальные услуги, заставлял сесть на диету и найти работу.

Но последней каплей в чаше его терпения стало предательство родителя: Александр увел у него возлюбленную. Кирилл застукал их прямо в постели.

Актер вину перед родственником не испытывает. Он признался, что действительно соблазнил зазнобу молодого человека. "Да, у меня есть взаимоотношения. Я не знаю, кем приходилась эта девочка Кириллу, невестой или кем", – сообщила звезда кино.

Проверка на полиграфе показала, что Александр не уважает собственного сына. Семчев-старший считает себя более достойным любви женщины.

Кирилл вспомнил, что почувствовал неладное еще в тот момент, когда знакомил отца и возлюбленную. Тогда актер сказал сыну, что тот не стоит такой красавицы. "Не по Сеньке шапка", – сообщил Александр сыну.

Экс-возлюбленная Семчева-младшего Анна Тарасова также появилась в студии. Молодая женщина публично отреклась от Кирилла: "Во-первых, я не невеста, если уж на то пошло, должно быть предложение".

Она предположила, что сын артиста принимал желаемое за действительное – отношения развивались исключительно в фантазиях 26-летнего мужчины. "Послушайте, что бывает с человеком, у которого появилась такая эффектная женщина, как я?" - задала риторический вопрос Анна. Она не скрывает, что принимала ухаживания Кирилла и параллельно занималась любовью с его отцом.