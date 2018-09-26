Зверев-младший узнал о смерти отца

Сын шоумена Сергея Зверева – Сергей недавно познакомился с биологической матерью Викторией Парфеновой. Теперь молодой мужчина пытается найти отца, имя которого родительница тщательно скрывает.

Сергей вновь стал героем программы "На самом деле" Первого канала. В начале передачи ведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что молодому человеку стало дурно из-за сильного волнения. "Я не буду скрывать, что с тобой на протяжении долгого времени работала бригада скорой помощи. Ты почувствовал себя плохо за несколько минут до начала съемок. Эта тема по-прежнему доставляет тебе сильную боль", – поделился шоумен.

В этом выпуске появилась подруга Виктории – Елена Шинкаренко. Женщина рассказала, что знала отца Зверева-младшего – это был ее супруг Андрей.

В начале 90-х Елена была любовницей мужа Виктории, а та, узнав о предательстве, в отместку вступила в интимную связь с ее супругом. Правда, вскоре об этой чудовищной истории стало известно.

"Андрей и Игорь дружат. Они за бутылочкой друг другу покаялись. Тогда-то и узнали жены. Мой пришел и говорит: вот так. Ну, посидели, поговорили. Детский сад не стали разводить. Мы решили это пережить", – вспомнила Шинкаренко.

Она уверила Сергея, что ни она, ни ее муж не знали о его существовании. Андрей бы не позволил своему сыну остаться в детском доме. Они бы с радостью приняли его в семью. Сама Елена готова была бы стать крестной Зверева-младшего.

По словам Шинкаренко, ее супруг был добрым человеком, в нем не было агрессии и жестокости. Елена не стала скрывать, что они оба друг другу были неверны.

Зверева-младшего ждала плохая новость. Андрей Шинкаренко скончался 23 апреля 2010 года. "Он болел сахарным диабетом. Ему было 43 года. Когда он заболел, он даже не знал, что у него сахарный диабет, он потом начал лечиться. Но потом сдался", – рассказала женщина. "Еще хуже", – произнес Сергей и сделал глоток воды.

В студии появился сын Елены – Вадим Шинкаренко. Между Зверевым-младшим и предполагаемым братом была проведена экспертиза ДНК. Результаты исследования шокировали присутствующих. "Вероятность того, что вы являетесь братьями, равна нулю", – заявил ведущий шоу Дмитрий Шепелев.