"Два дня у постели": Чадов рассказал о близости с Барановской

Актер рассказал, как телеведущая спасла ему жизнь. Андрей Чадов стал гостем программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

Беседуя с шоуменом Борисом Корчевниковым, артист вспомнил, как пару лет назад отдыхал на Бали. На курорте с ним была телеведущая Юлия Барановская. По словам Андрея Чадова, она в буквальном смысле спасла его от смерти.

Чадов добавил, что в то время журналисты приписывали ему роман с Юлией. Однако их связывали хоть и близкие, но исключительно дружеские отношения. Также артист отметил, что телеведущая к тому моменту рассталась с супругом, футболистом Андреем Аршавиным.

"В один из дней мы вместе отъехали на катере на необитаемые острова. Вдруг я почувствовал себя плохо", – вспомнил артист в эфире ток-шоу "Судьба человека".

По словам Андрея, его состояние ухудшалось. Он не мог подняться, не чувствовал рук и ног. Артист лежал в своем номере и не знал, что делать.

К счастью, навестить его пришла Барановская. Определив, что ситуация критическая, Юля приступила к "спасению" обессиленного артиста. Она где-то раздобыла целый пакет лекарств, которыми и поставила друга на ноги.

"Она два дня от меня не отходила. Это просто чудесный человек. Мудрая женщина. Я ей очень благодарен, что она меня выходила. Сегодня у многих людей какое-то потребительское отношение друг к другу. Но то, что сделала тогда для меня Юля, останется со мной на всю жизнь", – рассказал Андрей Чадов в студии "Судьба человека".