Юлия Савичева разбушевалась после заявления о расставании
На своей официальной страничке в социальной сети Instargam Юлия Савичева презентовала свою новую работу. Музыкальная композиция называется "Забудь" и посвящена всем, кто пережил горечь расставания. "Мы снимали несколько часов подряд. А в конце съемочного дня я предложила режиссеру снять несколько сцен так, как я ощущаю эту песню. И начала танцевать. Без постановки, без сценария. Я двигалась так, как чувствовала. В результате больше половины видео мы сняли за несколько дублей. Все чувства и эмоции – такие, какие есть (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)". – рассказала певица.
На видео Юлия Савичева запечатлена в длинном бесформенном платье пурпурного цвета. Она просто двигается по залу, машет руками, хватается за голову, кружится. Определенно, в этом ролике популярная артистка не сдерживала себя. Судя по комментариям, некоторым фанатам и вовсе показалось, что певица разбушевалась.
Таким образом исполнительница пыталась донести до слушателей смысл своей новой песни. "Это видео я хочу посвятить каждой девушке, которая пережила расставание, боль, любую эмоциональную зависимость. Всем тем, кто смог отпустить, забыть, жить дальше и быть счастливой. Давайте выплескивать эмоции через танец, через музыку, через стихи? На своем примере знаю, что любую ситуацию в жизни легче пережить через творчество и самовыражение", – написала Юлия Савичева.
Ранее стало известно о том, что певица рассталась со своим продюсером Максимом Фадеевым, с которым сотрудничала много лет. Артистка поблагодарила его за все, что он для нее сделал. причем дала понять. что не всегда сотрудничество давалось легко. Однако почему Юлия Савичева решила уйти в самостоятельное плавание, так и осталось неизвестным.
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