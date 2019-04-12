Юлия Савичева разбушевалась после заявления о расставании

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Началова в гробу выглядит сказочной принцессой
Не Юлия и не Началова: документы певицы удивили народ
"Он надо мной издевался": Пугачева объяснила причину развода
Тяжелобольной Ваенге стало хуже
Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
партнеры
Пятница 12 апреля
Лента новостей
14:48
Инструкция по защите от кредитных мошенников
14:18
Звезды провели вечер в компании призраков
14:10
На невоспитанного Порошенко завели дело за хамство в прямом эфире
14:09
Володин: Гагарин и Терешкова – олицетворение побед нашей страны
13:20
Беременная Стриженова: Мимо зеркала не могу пройти
13:17
Российский университет транспорта проведет акцию "Клумба на колесах"
13:07
Maruv взбесила украинцев оглушительным успехом в России
12:58
Бывший муж Бузовой вляпался в скандал с Кокориным и Мамаевым
12:57
Известный телеведущий напоил Корчевникова прямо на съемках
12:46
Похудевшая на 10 кг Утяшева показала новую фигуру
12:21
"Никаких нравоучений": Ковальчук о жестких требованиях к родителям
12:21
Коварная Джоли решила вернуть в свою постель бродягу Питта
12:18
Основатель "Дома-2" раскрыл тайну возникновения шоу
12:17
Володин и Терешкова заложили аллею в аэропорту Гагарин
11:38
Ивлеева с отвращением вспомнила свой первый секс
11:36
Известная plus-size модель показала аппетитные формы в купальнике
11:36
"Роскосмос" стал официальным партнером фестиваля "Нашествие"
11:15
Сделано предупреждение об обрушении Крымского моста
11:13
Найдено новое подтверждение слухам о разводе Алсу
11:01
Главные события Москвы
10:56
Вскрылись баснословные заработки автора хитов Бузовой
10:51
Найден революционный способ диагностики неизлечимой болезни
10:51
Как телевизор делает из людей послушных рабов
10:31
Дженнифер Лопес прервала молчание после скандала с изменами
10:22
"Я расслабилась": Туктамышева оправдалась после провала
10:02
Тодоренко сообщила об уходе после контакта с Шепелевым
09:59
Салтыкова призналась в пагубной зависимости
09:53
У Маркл появилась соперница
09:24
Изменившуюся больную дочь не узнали рядом с Успенской
09:18
Любовница Тимати рассказала о пополнении
09:13
В жутком ДТП в Армении пострадали десятки человек
08:42
Невосполнимая потеря: Филипп Киркоров остался без отца
08:39
Муж Бородиной объявил о расставании
07:00
Обезумевший Лукашенко объявил войну Путину
06:31
"Полулысая бабка, пришивающая волосики": Ларису Долину назвали посмешищем
04:26
Маркл прервала молчание накануне родов
02:07
"Прошло все!": молящуюся Аллу Пугачеву исцелил удар по голове
00:16
Собчак с треском провалилась после издевательств над Волочковой
22:32
Как будет развиваться Саратовская агломерация
22:04
Что скрывает "борец с коррупцией" Соболь
22:03
Совсем разошлась: зрители не могут отойти от шока после концерта Аллегровой
21:56
Асмус заразилась от Харламова неизлечимой болезнью
21:55
Как ответит Россия на хамство слетевшего с катушек Лукашенко
21:35
"Опять голая": закрывшая прелести Глюк’oZа взбудоражила народ
21:31
В Москве автолюбитель сбил полицейского и протащил его на капоте
21:28
"Весь в крови": футболист "Спартака" зверски избил пешехода
21:04
Порошенко грозят тюрьмой за "сбитого самосвалом" Зеленского
21:01
Обнимающая Галустяна Лопырева отлично провела время
20:32
Новые данные в нашумевшем деле дебоширов Кокорина и Мамаева
20:21
Топурия согласилась продвигать трехлетнюю дочь в шоу-бизнесе
19:43
Известную актрису вырезали из сериала после скандала со взятками
19:09
Сбитый летчик Порошенко накинулся на миротворца Зеленского
19:02
Цымбалюк-Романовская одобрила связь Шаляпина с пенсионерками
18:21
Затравленную Волочкову спустили с небес на землю после слов о бедных россиянах
18:20
Напившаяся слабительного Пугачева поразила силой голоса
18:11
Как заработать на лайках в Инстаграме
17:43
Россиян травят поддельными молочными продуктами
17:38
Экс-любовница Гуфа похвасталась подарком за 8 миллионов
17:37
Кремль поставил на место обнаглевшего Лукашенко
17:03
Абсолютно голая Алеся Кафельникова пошла вразнос
16:52
Москвичей предупредили о резком похолодании и ливнях
16:46
"Единая Россия" готовит масштабный фестиваль дворового футбола
16:39
Королева объявила о свадьбе с Николаевым
16:25
Разъяренный Пригожин обрушился на Волочкову за слова о бедных
16:21
Тимати нанес сильный удар Криду после скандала
16:14
Володин призвал ускорить строительство дома для переселенцев в Елшанке
16:06
Панайотова в больнице спасают от трагической участи Началовой
15:55
Володин предложил реконструировать Дом офицеров в Энгельсе
15:45
"Два дня у постели": Чадов рассказал о близости с Барановской
15:43
Ужасные кадры нападения медведя на Запашного
15:42
"Ему очень плохо": известная ведущая о перекошенном Шепелеве
15:37
"Попавший под самосвал" Зеленский сделал неожиданное заявление
15:36
"Это же шизофрения!": самовлюбленной Бузовой поставили диагноз
15:07
Неузнаваемую Лободу сняли в роскошном отеле
15:07
Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе
14:44
Американка заживо похоронила звезду "Дома-2"
14:44
Эксперты научили грамотному бритью ног
14:39
Дума совершенствует систему госзакупок
14:38
Пригожин о состоянии прооперированной дочери Валерии
14:38
Изрыгающий проклятия Данко сбежал от Шепелева
14:36
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 апреля 2019 года
14:30
Шпагат сына Рудковской вызвал восхищение
14:04
В лесу в Москве нашли мертвого младенца
13:52
Арест Ассанжа в Лондоне сняли на видео
13:51
Россияне заплевали богачку Волочкову за обидные слова
13:42
Володин осмотрел новый спорткомплекс в Саратовской области
13:41
Взбесившийся Лукашенко смешал Россию с грязью
13:17
Киркоров рассекретил свои доходы на "Евровидении"
13:15
Довольные Виторган и Куркова блеснули на публике
13:14
Андреева в коротких шортах похвасталась стройными ногами
13:10
"Единая Россия" просит Центробанк проверить цены на ОСАГО
13:03
Жена вмешалась в гнусную историю с любовницей Кокорина
12:59
В американском лагере для беженцев в Сирии гибнут люди
12:58
Алсу отреагировала на слухи о разводе
12:49
Британская полиция арестовала основателя WikiLeaks Ассанжа
12:38
Президент Судана подал в отставку
12:33
В центре Москвы машина на полном ходу сбила девочку-подростка
12:31
"ЕР" выступила против увеличения штрафов для водителей
12:24
Разъяренный Конор Макгрегор напал на фаната (видео)
12:18
При столкновении ВАЗа и KIA пострадал человек
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Она такая тугая": неожиданное признание Борисова
Названа дата закрытия опустевшего Крымского моста
Кержаков обратился к брошенному сыну
Плевок в душу: юбилейный концерт Пугачевой обернулся чудовищным скандалом
Под Петербургом безработный надругался над памятником героям ВОВ
Порошенко дорого заплатит за рекламу с Путиным
Шоу-бизнес

Юлия Савичева разбушевалась после заявления о расставании

Юлия Савичева. Фото: www.globallookpress.com
Юлию Савичеву сняли на видео. В ролике популярная певица, недавно расставшаяся с продюсером, не сдерживала эмоций.

Продолжение: Собчак бурно отреагировала на слова Ахеджаковой о ее любовнике
прочитано 555 раз

На своей официальной страничке в социальной сети Instargam Юлия Савичева презентовала свою новую работу. Музыкальная композиция называется "Забудь" и посвящена всем, кто пережил горечь расставания. "Мы снимали несколько часов подряд. А в конце съемочного дня я предложила режиссеру снять несколько сцен так, как я ощущаю эту песню. И начала танцевать. Без постановки, без сценария. Я двигалась так, как чувствовала. В результате больше половины видео мы сняли за несколько дублей. Все чувства и эмоции – такие, какие есть (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)". – рассказала певица.

ПО ТЕМЕ

Скрывающая недостатки Савичева рассказала о пластике

"Гадость": Савичева с полным ртом "соплей" вызвала омерзение

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Юлия Станиславовна Савичева

Юлия Станиславовна Савичева певица, актриса

На видео Юлия Савичева запечатлена в длинном бесформенном платье пурпурного цвета. Она просто двигается по залу, машет руками, хватается за голову, кружится. Определенно, в этом ролике популярная артистка не сдерживала себя. Судя по комментариям, некоторым фанатам и вовсе показалось, что певица разбушевалась.

Таким образом исполнительница пыталась донести до слушателей смысл своей новой песни. "Это видео я хочу посвятить каждой девушке, которая пережила расставание, боль, любую эмоциональную зависимость. Всем тем, кто смог отпустить, забыть, жить дальше и быть счастливой. Давайте выплескивать эмоции через танец, через музыку, через стихи? На своем примере знаю, что любую ситуацию в жизни легче пережить через творчество и самовыражение", – написала Юлия Савичева.

Ранее стало известно о том, что певица рассталась со своим продюсером Максимом Фадеевым, с которым сотрудничала много лет. Артистка поблагодарила его за все, что он для нее сделал. причем дала понять. что не всегда сотрудничество давалось легко. Однако почему Юлия Савичева решила уйти в самостоятельное плавание, так и осталось неизвестным.

Автор: Наталья Аряева12 апреля 2019, 14:46
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как звезды погуляли на свадьбе Савичевой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Как ответит Россия на хамство слетевшего с катушек Лукашенко
Сбитый летчик Порошенко накинулся на миротворца Зеленского
Кремль поставил на место обнаглевшего Лукашенко
"Попавший под самосвал" Зеленский сделал неожиданное заявление

Шоу-бизнес

Собчак бурно отреагировала на слова Ахеджаковой о ее любовнике
Новый фаворит: шведский актер высказался о романе с Пугачевой
Известная певица сбежала из психушки к своему парикмахеру
Миддлтон и Маркл наплевали на день рождения Елизаветы II

Проишествия

Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе
6-летняя девочка выжила после падения с 26 этажа
Доигрался: у москвича-ловеласа нашли в заднем проходе утеплитель
На Василия Уткина совершено дерзкое нападение

Lifestyle

Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Киркоров рассекретил скрытые от публики особенности Пугачевой

Поп-король сделал заявление о Примадонне
Шоу-бизнес

Похудевшая на 10 кг Утяшева показала новую фигуру

Ведущая призналась, что "попала"
Шоу-бизнес

"Никаких нравоучений": Ковальчук о жестких требованиях к родителям

Певица не разрешает им вмешиваться в воспитание внучки
Шоу-бизнес

Ивлеева с отвращением вспомнила свой первый секс

Первый мужчина разбил Насте сердце

Гороскоп

Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду
"Достает всех вокруг": коллеги сторонятся эксцентричную Малышеву
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Неузнаваемую Лободу сняли в роскошном отеле
Бывшая жена Башарова показала округлившийся живот
Хоркина заметно изменилась после ухода из спорта
Хоркина заметно изменилась после ухода из спорта

Спорт

Жена вмешалась в гнусную историю с любовницей Кокорина
Разъяренный Конор Макгрегор напал на фаната (видео)
Всплыли грязные подробности отношений дебошира Кокорина с любовницей
Кержаков обратился к брошенному сыну

Регионы

Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию
Объявлено о плане подрыва Крымского моста
Ребенка с ВИЧ затравили всем городом
Дерзкий налет на ювелирный в Петербурге попал на видео

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru