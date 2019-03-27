Скрывающая недостатки Савичева рассказала о пластике
После того, как певица попала в певческое реалити-шоу в ее жизни появилось множество советчиков, которые уговаривали согласиться на пластину. Юлию Савичеву убеждали укоротить нос и сделать скулы более заметными.
"На это я делала очень удивленные глаза и говорила: "Спасибо, я как-нибудь поживу с этим", - рассказала певица в личном Instagram.
По совам артистки, с возрастом она все больше становится похожей на бабушку. У родственницы артистки тоже был "выдающийся" нос, из-за которого та никогда не комплексовала.
Юлия уверена, что сегодня, располагая таким обилием декоративной косметики, можно скрыть большинство недостатков. Артистка отметила, что в Сети совершенно бесплатно можно найти уроки мейкапа, которые научат маскировать лишнее и подчеркивать достоинства.
"Я против пластической хирургии в юном возрасте, если конечно это не связано с врожденными или приобретенными дефектами. При хирургическом вмешательстве у людей пропадает индивидуальность, которой мы должны гордится. Каждый человек – это творение природы в единичном экземпляре и это нужно ценить, гордится тем, что дано нам при рождении (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассудила Юлия Савичева.
Отметим, что певица совсем недавно вернулась в профессию. Юлия Савичева делала небольшой перерыв в творчестве ради рождения ребенка. Сейчас звезда "Фабрики звезд" воспитывает дочь Анну.
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