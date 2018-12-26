На перенесшую серьезную операцию дочь Успенской напали в Рождество

Фотография 29-летней Татьяной Плаксиной удостоилась критических комментариев в Instagram. Снимок дочери разместила в микроблоге певица Любовь Успенская.



Не все подписчики Успенской, судя по всему, знакомы с историей, которая приключилась с дочерью певицы. Татьяна сейчас проходит реабилитацию после тяжелой травмы и нескольких операций – а некоторые комментаторы критически высказались о внешности обритой девушки.

"Мы с дочкой празднуем католическое Рождество, танцуем танго, присоединяйтесь к нам, пусть у всех будет празднично на душе, пусть наши дети будут здоровы", – написала певица под фотографией.

Поклонники Успенской критиков попытались урезонить. "Ау народ,вы совсем уже кем бы она не была и чем бы не болела не забывайте,что вы пишете комментарии никчемные на странице матери. Это у вас проблемы с головой. Лучше пройдите мимо. Для матери ее ребенок самый красивый и лучший. И побеспокоитесь лучшие за своих детей как бы они наркоманами не стали (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – вступился один из подписчиков.