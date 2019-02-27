После расставания с мужем Меньшова озвучила их конфликты
Юлия Меньшова – дочь режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой. Однако обсуждать, на кого из родителей больше похожа, она не любит. "Мне смешно и досадно. Я живу на свете почти полвека, уже собственному сыну 21 год, и я давно состою не только из черт своих родителей – кое-что в моей личности развивалось вполне самостоятельно и независимо от них", – заявила Юлия.
Впрочем, темперамент у нее скорее отцовский. Как и родители в свое время, она рассталась с мужем, актером Игорем Гординым. Когда в семье назрел кризис, Меньшова и Гордин разошлись, но договорились проводить вместе с детьми отпуск. Это их постепенно и сблизило.
Ссоры между супругами случаются и теперь, однако Юлия относится к ним философски и даже считает полезными. "Конфликтов с мужем я не избегаю. Я принимаю тот факт, что конфликты – это часть семейной жизни, порой абсолютно необходимая. Иногда они помогают сбросить накопленное напряжение или проявить проблему", – рассудила Юлия Меньшова.
Актриса рассказала, как они с мужем прорабатывают неприятные моменты. "Предпочитаем разговаривать. Да и вступаем в конфликты не так часто, потому что прожитые вместе 22 года – серьезный багаж. И опыт. И ценность", – цитирует ее Teleprogramma.pro.
В недавнем интервью Игорь Гордин раскрыл секрет гармоничных отношений с Юлией Меньшовой: "Формула нашего счастья проста и банальна – надо уметь слушать и слышать партнера, тогда вы не дойдете до развода. Не гнушаться делать шаг навстречу... Только потеряв то, что было, начинаешь по-настоящему ценить то, что имеешь".
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