Юлия Меньшова об изменениях в жизни: Время разъединяет людей
Подарить радость россиянам Юлия Меньшова решила при помощи развлекательной программы "Наши люди". Первый выпуск состоится 4 февраля на Первом канале. Популярная ведущая стала лицом нового шоу.
Передача посвящена кинематографу. За основу каждого выпуска берется художественный фильм или сериал советского периода или новейших времен, и на его примере рассматривается жизнь страны и соотечественников в год выпуска картины. Гостями студии станут актеры, режиссеры, продюсеры, историки моды, а также люди, ставшие популярными в тот год в других видах деятельности.
Юлия Меньшова убеждена: шоу обречено на успех, потому что ностальгия стала отдельным трендом. "Люди с наслаждением участвуют во флешмобах в соцсетях, с радостью подписываются на исторические аккаунты, публикуют фотографии своих родителей, бабушек и дедушек", – пояснила популярная ведущая.
При этом она отметила, что "сегодняшнее время очень часто разъединяет людей". "Внезапно выяснилось, что в прошлом есть удивительное качество – оно невероятно объединяет, а воспоминания о нем почти всегда радостные. Сегодняшний зритель, по-моему, ищет эти эмоции", – цитирует Меньшову ТАСС.
Ранее фанаты предложили ведущей оставить телевидение и театр и податься в блогеры. Поводом послужили опубликованные ею фотографии и видео из недавних путешествий. Поклонники были так очарованы кадрами и колоритными рассказами Юлии Меньшовой, что посоветовали ей срочно сменить профессию.
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