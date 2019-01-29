Юлия Меньшова об изменениях в жизни: Время разъединяет людей

Юлия Меньшова высказала мнение, что сегодня время разъединяет людей. Им, убеждена популярная телеведущая, не хватает положительных эмоций.

Подарить радость россиянам Юлия Меньшова решила при помощи развлекательной программы "Наши люди". Первый выпуск состоится 4 февраля на Первом канале. Популярная ведущая стала лицом нового шоу.

Передача посвящена кинематографу. За основу каждого выпуска берется художественный фильм или сериал советского периода или новейших времен, и на его примере рассматривается жизнь страны и соотечественников в год выпуска картины. Гостями студии станут актеры, режиссеры, продюсеры, историки моды, а также люди, ставшие популярными в тот год в других видах деятельности.

Юлия Меньшова убеждена: шоу обречено на успех, потому что ностальгия стала отдельным трендом. "Люди с наслаждением участвуют во флешмобах в соцсетях, с радостью подписываются на исторические аккаунты, публикуют фотографии своих родителей, бабушек и дедушек", – пояснила популярная ведущая.

При этом она отметила, что "сегодняшнее время очень часто разъединяет людей". "Внезапно выяснилось, что в прошлом есть удивительное качество – оно невероятно объединяет, а воспоминания о нем почти всегда радостные. Сегодняшний зритель, по-моему, ищет эти эмоции", – цитирует Меньшову ТАСС.

Ранее фанаты предложили ведущей оставить телевидение и театр и податься в блогеры. Поводом послужили опубликованные ею фотографии и видео из недавних путешествий. Поклонники были так очарованы кадрами и колоритными рассказами Юлии Меньшовой, что посоветовали ей срочно сменить профессию.