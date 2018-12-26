"Свинья в апельсинах": блогер разнесла больного раком Юдашкина
Миро заявила, что Валентин Юдашкин нравится ей только как человек. По ее словам, в моде же он разбирается, "как свинья в апельсинах".
В пример блогер привела балахоны Аллы Пугачевой, созданные маэстро моды. "Надеть на женщину модели "тумбочка" короткий бесформенный чехол – это шарить в пропорциях от слова "совсем", – написала Миро.
Затем блогер раскритиковала дочь Юдашкина Галину. "Девушка обаятельная, но вот с фигурой не повезло. Рост – где-то 150 сантиметров, короткие и довольно бесформенные ноги. Вот зачем такие ноги делать визуально еще короче?" – задалась вопросом Лена Миро.
Она не понимает, почему Галина любит носить укороченные брюки. По мнению блогера, такой крой брюк меняет "ее и без того невыгодные пропорции в худшую сторону". Со страниц своего микроблога Миро посоветовала девушке носить брюки подлиннее.
"Почему Гале об этом не скажет папа-кутюрье, чья главная задача – делать женщин красивее?.. Если кто-то является признанным авторитетом, это не значит, что он действительно шарит в вопросе", – уверена блогер. Лена Миро заключила, что авторитет любого человека нужно подвергать сомнению и всегда и во всем иметь свое мнение.
Напомним, летом этого года Валентин Юдашкин сильно похудел из-за онкологии. Поклонники, друзья и близкие сильно переживали за борющегося с раком модельера, но сейчас он часто посещает светские рауты вместе с супругой Мариной и дочкой Галиной и демонстрирует жизнелюбие и спокойствие.
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