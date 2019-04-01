Кожевникова рассказала о ребенке Савельевой

На днях стало известно о рождении первенца у певицы Саши Савельевой. По некоторым данным, малыш появился на свет в России, однако так мало весил, что медики поместили его в кювез. Информацию прокомментировала актриса Мария Кожевникова.

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