Кожевникова рассказала о ребенке Савельевой
Вокруг солистки группы "Фабрика" Александры Савельевой в последние месяцы ходит множество слухов. Все началось с того, что наблюдательным поклонникам показалось странным, что обычно стройная артистка, предпочитающая одежду по фигуре, вдруг начала носить свободные наряды. А потом в Сеть утекла информация о том, что Савельева выбирает обои для детской. С тех пор начали муссироваться слухи о беременности артистки.
Саша перестала выходить в свет, а когда на одном мероприятии появилась группа "Фабрика", где место певицы заняла другая исполнительница, всем стало ясно, что Савельева действительно ждет ребенка. И вот в конце марта появилась информация о том, что Саша подарила своему мужу, актеру Кириллу Сафонову, сына. Где мальчик (если действительно мальчик) появился на свет, точно не известно. По одним данным, певица уехала рожать в Израиль, по другим – выбрала госпиталь в Подмосковье.
Дальше – больше. В Сети сообщили, будто первенец Саши Савельевой родился раньше срока, поэтому весит менее трех килограммов, и его даже положили в кювез. Разумеется, никто в окружении певицы не комментирует эти данные.
Зато не осталась в стороне актриса Мария Кожевникова. Она высказалась относительно Саши Савельевой и ее ребенка. "Самое главное, что ребенок жив, и я уверена, что у нее все будет хорошо. Главное, чтобы Саша сейчас тоже не переживала, потому что эмоциональная составляющая ребенка зависит полностью от эмоционального состояния матери", – заявила Мария Кожевникова.
Актриса знает, о чем говорит. У нее за плечами трое родов, причем двое из них были тяжелыми. Младший сын появился на свет с двойным обвитием, а второй родился очень крупным – 4600 граммов. "Хочется пожелать здоровья малышу, быстрее реабилитироваться и получать только огромное удовольствие от воспитания сына", – пожелала Саше Савельевой Мария Кожевникова в передаче "Ты не поверишь!"
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