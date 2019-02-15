Савельева оказалась в больнице после слухов о беременности
Накануне девичья поп-группа "Фабрика" вышла на сцену в новом составе. Саша Савельева выступать не приехала. Певицу заменила экс-солистка "Мобильных блондинок" Тоня Клименко.
Ходят слухи, что Савельева на время покинула коллектив: певица бережет себя и своего неродившегося малыша. Меж тем, коллеги знаменитости судачат, что со здоровьем у Саши не все ладно. Ходят слухи, что Савельева легла на сохранение в больницу. Беременность все-таки долгожданная, рисковать не хочется. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому…"
Напомним, о беременности звезды говорят с начала декабря 2018 года. Интернет-пользователи заметили, что Саша Савельева отдает предпочтение свободным нарядам, скрывающим фигуру. Артистка перестала выходить на сцену и появляеться на светских мероприятиях.
В пользу того, что Саша и ее муж Кирилл Сафонов станут родители, говорит и то, что супруги затеяли грандиозный ремонт. Недавно артистка и ее избранник обратились к модному дизайнеру, чтобы тот помог с оформлением интерьера. Вместе со специалистом Савельева выбирала обои для детской комнаты.
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