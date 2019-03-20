Беременная Саша Савельева уехала рожать в Израиль
О беременности Саши Савельевой стали говорить с начала декабря 2018 года. Поклонники обратили внимание, что артистка отдает предпочтение свободным нарядам, скрывающим фигуру. Певица перестала выходить на сцену и появляться на светских мероприятиях. А недавно группа "Фабрика" появилась на публике в новом составе – место Савельевой заняла другая певица.
В пользу того, что Александра скоро станет мамой, говорит и то, что она вместе с мужем, известным актером Кириллом Сафоновым, затеяла грандиозный ремонт дома. В том числе артистка подбирала обои для детской комнаты. А недавно Савельеву сняли в салоне красоты, где ей делали укладку. От наблюдательных фанатов не укрылся внушительный живот певицы.
Сейчас же стало известно, что Александра уехала в Израиль. Предполагают, что именно там в ближайшее время певица подарит жизнь своему первенцу. Кстати, в Тель-Авиве у Савельевой и Сафонова есть недвижимость, отмечают "7Дней". К тому же Израиль славится своими специалистами в области гинекологии.
Многие знаменитости специально приезжали сюда рожать. Например, Виктория Макарская или Светлана Иванова. А актриса Анастасия Цветаева, которая сейчас тоже ждет ребенка, живет тут постоянно, так что и рожать будет в Тель-Авиве.
Зимой, по некоторым данным, Александра Савельева попала в больницу. Согласно этой информации, популярная певица легла на сохранение. По всей видимости, в какой-то момент беременность давалась артистке нелегко.
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