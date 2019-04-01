Азиза довела жену Погребняка до истерики
В эфире гостьи обсуждали, каких женщин бросают мужчины. Внезапно участницы стали перебивать друг друга, после чего повысили голос. Певица заявила, что устала от враждебного поведения жены спортсмена, и назвала ее агрессивной. После этого Мария Погребняк заплакала и покинула студию.
Азиза спросила у присутствующих, кто с ней вступил в спор, и пожалела мужчину, которому приходится терпеть такую нервозную особу. "Это невозможно! Бедный мужчина, который будет с ней жить. Кто эта женщина? Почему она такая нервная?" – цитирует исполнительницу НТВ.
Певице пояснили, что это жена нападающего клуба "Урал". Будущие супруги познакомились во время учебы в школе и сейчас воспитывают троих наследников. Азиза предположила, что модель стала вспыльчивой, поскольку тратит все силы и эмоции на то, чтобы быть лучшей для мужа.
Напомним, что недавно Мария Погребняк приняла участие в показе российского бренда Headliner by Volky. Она появилась на подиуме в кислотно-зеленом парике, короткой водолазке и обтягивающих легинсах. Фотографию наряда супруга футболиста разместила в Instagram. Многим пользователям пришелся по вкусу дерзкий образ модели.
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