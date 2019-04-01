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Знаменитости бурно отреагировали на откровения Галкина

Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Максим Галкин признался, что поправился, однако не может найти в себе сил сесть на диету. Звездные коллеги прокомментировали откровения юмориста.
прочитано 1326 раз

Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал фотографию, на которой запечатлен с оголенным торсом. Однако снимок сделан только по грудь. Видимо, проблемные зоны артист решил не демонстрировать.

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Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

"Третий день съемок В павильоне жарко (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Посмотрю в зеркало – хочу сразу сесть на диету Посмотрю на бутерброд – хочу съесть Прячу бутерброд – через пять минут нахожу по запаху и ем. Ем одни углеводы – мечтаю о прессе. На Пост не похоже, на диету тоже", – пожаловался Галкин.

Юморист признался, что хотел бы сесть на диету, но не может взять волю в кулак и перестать есть. Тогда он обратился за советом к общественности. "Думаю – главное начать. Когда? Конечно, завтра, ведь будет понедельник. Но знаю, что уже во вторник возложу надежды на следующий понедельник Вот скажите мне, дайте совет, други, как начать перестать жрать?" – задал он вопрос аудитории.

Одной из первых откликнулась телеведущая Лера Кудрявцева. "Вот и меня интересует этот вопрос как перестать жрать , хотя бы углеводы(((" – отметила блондинка. Максим Галкин ее успокоил, ответив, что у нее все хорошо.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

А вот певец Влад Топалов предложил сразу несколько вариантов по избавлению от лишнего веса. "Влюбиться! Это всегда самый сильный стимул) но в нашем с тобой случае, это – не вариант. Остается – 1) слова жены "ты жирный" 2) жена, листающая красивых мужиков в инстаграме.... 3) коллеги старше , но выглядящие лучше 4) просто сам факт, что все в голливуде все время выглядят на 💯, сколько бы не было лет 5) просто стыд и позор от самого себя. У меня лично так", – написал артист. Он признался, что бросил курить и за месяц прибавил девять килограммов. Однако Влад уверен, что его спасут спорт и диета.

Певица Валерия предложила Максиму собственную систему диетического питания. "Очень удобный сервис вкуснейшей еды, в период съемок – просто спасение от кинокорма", – разрекламировала ее артистка. Галкин коротко ответил, что это интересно.

Автор: Наталья Аряева1 апреля 2019, 09:56
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь скромника Галкина

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