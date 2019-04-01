Знаменитости бурно отреагировали на откровения Галкина
Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал фотографию, на которой запечатлен с оголенным торсом. Однако снимок сделан только по грудь. Видимо, проблемные зоны артист решил не демонстрировать.
"Третий день съемок В павильоне жарко (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Посмотрю в зеркало – хочу сразу сесть на диету Посмотрю на бутерброд – хочу съесть Прячу бутерброд – через пять минут нахожу по запаху и ем. Ем одни углеводы – мечтаю о прессе. На Пост не похоже, на диету тоже", – пожаловался Галкин.
Юморист признался, что хотел бы сесть на диету, но не может взять волю в кулак и перестать есть. Тогда он обратился за советом к общественности. "Думаю – главное начать. Когда? Конечно, завтра, ведь будет понедельник. Но знаю, что уже во вторник возложу надежды на следующий понедельник Вот скажите мне, дайте совет, други, как начать перестать жрать?" – задал он вопрос аудитории.
Одной из первых откликнулась телеведущая Лера Кудрявцева. "Вот и меня интересует этот вопрос как перестать жрать , хотя бы углеводы(((" – отметила блондинка. Максим Галкин ее успокоил, ответив, что у нее все хорошо.
А вот певец Влад Топалов предложил сразу несколько вариантов по избавлению от лишнего веса. "Влюбиться! Это всегда самый сильный стимул) но в нашем с тобой случае, это – не вариант. Остается – 1) слова жены "ты жирный" 2) жена, листающая красивых мужиков в инстаграме.... 3) коллеги старше , но выглядящие лучше 4) просто сам факт, что все в голливуде все время выглядят на 💯, сколько бы не было лет 5) просто стыд и позор от самого себя. У меня лично так", – написал артист. Он признался, что бросил курить и за месяц прибавил девять килограммов. Однако Влад уверен, что его спасут спорт и диета.
Певица Валерия предложила Максиму собственную систему диетического питания. "Очень удобный сервис вкуснейшей еды, в период съемок – просто спасение от кинокорма", – разрекламировала ее артистка. Галкин коротко ответил, что это интересно.
Поклонники решили, что у певицы завязались настоящие отношения
Герцогиня Сассекская нарушила традицию
Поклонники телеведущей в замешательстве
О своих планах по реформированию конкурса "Дни.ру" рассказал Вадим Манукян
Популярные темы форума
Как выгнать мигрантов из страны
Крутит на минет.
Овны самый лучший знак зодиака
Почему русские женщины себя не любят?
Не хочу на работу ходить,что делать?
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
Живу одна, молодая, все есть кроме отношений.
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Посоветуйте хорошее успокоительное
Перезвоните пожалуйста
Ненавижу дев!..
Почему люди в России грызутся между собой?
Он дважды в разводе
Мама моего парня ко мне предвзята
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Кто пробовал Пинеамин в борьбе с климаксом?
У сына в жизни нет цели
Как быстро похудеть?
Первый раз очень страшно
Предложил пожить отдеально
Минимальный доход для мужчины
Началова умерла от ВИЧ?
вам нравится гель лак,шлак?Не кажется вам ногти грубые и жёлтые с обратной стороны?
Кто пишет и читает это <цензура>?
Ранняя беременность
Мимические морщины
Безответная любовь
Диета Ксении Бородиной
У меня первая беременность
Кожевникова не замужем