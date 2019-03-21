"На зависть Рудковской": Галкин показал завтрак своих детей
На своей официальной странице в соцсети Instagram Яна Рудковская почти каждый день выкладывает фотографии завтраков. Обычно это роскошно сервированный стол с эффектным чайником или кофейником, сладостями и роскошным букетом в вазе. Продюсер сделала эту традицию рубрикой, которую так и назвала – "Мои завтраки".
Общественность неоднозначно реагирует на такие публикации. Одни критикуют Яну Рудковскую за излишний пафос и хвастовство, другие желают ей всего хорошего и побольше. Так или иначе, фотографии завтраков стали своеобразной визитной карточкой продюсера.
Судя по всему, подобные изображения в тренде. Вот и Максим Галкин не остался в стороне. Шоумен опубликовал видео, сняв дочь и сына за завтраком. Впрочем, он продемонстрировал не роскошь обстановки, а достижения детей.
Лиза сделала в тарелке снеговика из кусочков сосиски и ягод. Гарри решил пить чай в компании игрушечного автомата. "Это ты завтракаешь с автоматом?" – спросил у сына Максим Галкин. "А мало ли что..." – ответила за мальчика Алла Пугачева, оставшаяся за кадром.
Гарри попытался объяснить отцу, как устроено оружие. Ему помогла Лиза. "Что за милитаристские замашки?" – задал риторический вопрос обескураженный Максим Галкин.
Поклонники пришли в восторг от увиденного. "На зависть Рудковской", "Галкин у Рудковской подсмотрел? У него лучше", "Мне завтрак Галкина больше нравится, чем у Рудковской. Без понтов", – высказались комментаторы.
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