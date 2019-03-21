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Шоу-бизнес

"На зависть Рудковской": Галкин показал завтрак своих детей

Максим Галкин и Яна Рудковская. Фото: www.globallookpress.com
Максим Галкин опубликовал видеозапись, запечатлев своих детей за завтраком. Поклонники сочли ролик отсылкой к фотографиям продюсера Яны Рудковской, регулярно демонстрирующей роскошно сервированные трапезы.
прочитано 5813 раз

На своей официальной странице в соцсети Instagram Яна Рудковская почти каждый день выкладывает фотографии завтраков. Обычно это роскошно сервированный стол с эффектным чайником или кофейником, сладостями и роскошным букетом в вазе. Продюсер сделала эту традицию рубрикой, которую так и назвала – "Мои завтраки".

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Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Общественность неоднозначно реагирует на такие публикации. Одни критикуют Яну Рудковскую за излишний пафос и хвастовство, другие желают ей всего хорошего и побольше. Так или иначе, фотографии завтраков стали своеобразной визитной карточкой продюсера.

Судя по всему, подобные изображения в тренде. Вот и Максим Галкин не остался в стороне. Шоумен опубликовал видео, сняв дочь и сына за завтраком. Впрочем, он продемонстрировал не роскошь обстановки, а достижения детей.

Лиза сделала в тарелке снеговика из кусочков сосиски и ягод. Гарри решил пить чай в компании игрушечного автомата. "Это ты завтракаешь с автоматом?" – спросил у сына Максим Галкин. "А мало ли что..." – ответила за мальчика Алла Пугачева, оставшаяся за кадром.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Гарри попытался объяснить отцу, как устроено оружие. Ему помогла Лиза. "Что за милитаристские замашки?" – задал риторический вопрос обескураженный Максим Галкин.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. "На зависть Рудковской", "Галкин у Рудковской подсмотрел? У него лучше", "Мне завтрак Галкина больше нравится, чем у Рудковской. Без понтов", – высказались комментаторы.

Автор: Наталья Аряева21 марта 2019, 12:46
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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Танюша
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Ведущий канадский специалист в области психологии, доктор Валери Тейлор в интервью американской онлайн-газете The Huffington Post сообщила, что «фудстаграмеры», то есть люди, снимающие еду, а затем выкладывающие фотографии в различные социальные сети вполне возможно могут страдать психическими заболеваниями
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