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Елизавета II согласилась с жестким запретом после проблем у мужа

Елизавета II. Фото: www.globallookpress.com
Королева Великобритании Елизавета II была вынуждена согласиться не садиться за руль на дорогах общего пользования после того, как ее муж герцог Эдинбургский Филипп попал в ДТП. Теперь ее обязан сопровождать водитель.
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Елизавета II является единственным человеком во всей Великобритании, которой законы разрешают водить автомобиль без прав. Этой возможностью венценосная особа не пренебрегала.

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Елизавета II

Елизавета II королева Великобритании

Сохранились воспоминания о том, как наследный принц Саудовской Аравии прокатился по окрестностям, когда за рулем сидела Елизавета II. Рассказывают, что он был очень напуган, постоянно просил королеву Великобритании ехать медленнее или хотя бы внимательно следить за дорогой.

Любовь к беспечной и дерзкой езде, судя по всему, семейная черта. Так, в январе 2019 года муж Елизаветы II Филипп попал в ДТП на своем внедорожнике. Несмотря на то, что он не был пристегнут, герцог Эдинбургский избежал серьезных травм.

Тем не менее, он получил от местной полиции предупреждение и согласился добровольно сдать свои права, передает РБК. Его примеру решила последовать и супруга. Впрочем, ей сдавать оказалось нечего – у королевы Великобритании нет ни только водительских прав, но и паспорта.

Так что она просто на словах согласилась следовать жесткому ограничению на нахождение за рулем. Отныне на дорогах общего пользования за рулем ее машины должен находиться водитель, а не она сама.

Автор: Геннадий Куприянов1 апреля 2019, 02:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви королевы Елизаветы II

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