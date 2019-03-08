Елена Яковлева морит себя голодом ради заветной роли
Как правило, женщины ограничивают себя в еде ради стройности. Елене Яковлевой до людской суеты нет никакого дела – она пошла на аналогичные муки ради творчества.
Артистка испытала себя на прочность, получив роль в спектакле Галины Волчек под названием "Крутой маршрут". Елене досталась роль заключенной в концлагере.
Чтобы почувствовать себя в шкуре персонажа, Яковлева отказалась от еды. Рацион звезды состоял исключительно из воды.
Такой шаг не стоил Елене здоровья. Ее состояние начало ухудшаться с каждым днем. Лишь спустя время она поняла, что эксперименты над собой не обходимо срочно прекратить, передает StarHit.
Ранее Елена Яковлева дала откровенное интервью. Она рассказала, как попала в больницу, где провела много времени.
В сериале "Склифосовский" Елена Яковлева исполняет неоднозначную роль. Причем, по словам актрисы, она не рассчитывала, что работа продлится так долго. "Думала, съемки будут легкими, без массовых сцен – я просто сижу за решеткой, и все. Ну или что меня быстро выгонят. Но меня не выгоняют. Я уже и сердце украла для своего возлюбленного, который нуждался в экстренной трансплантации. Но нет, я все еще остаюсь", – констатировала актриса.
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