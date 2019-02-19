Известный актер рассказал о романе с Еленой Яковлевой

Известный актер Виктор Раков признался, что в молодости встречался с Еленой Яковлевой. Артист вспомнил, какой была его возлюбленная в студенческие годы.

Раков стал героем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Артист признался, что еще во время учебы в ГИТИСе встречался с актрисой Еленой Яковлевой.

Он сразу обратил внимание на красавицу-однокурсницу. Виктор признается, что смог завоевать Ирину, потому что был настойчивее других.

"Мы некоторое время "романились", а потом расстались, оставаясь учиться на втором курсе. Она была пухленькой. Это потом она уже похудела, и ей это очень шло. Когда ее спрашивали, не родственница ли она Яковлева Юрия Васильевича, она говорила: "Да, я родственница". Но на самом деле это не так", – с улыбкой вспомнил Раков.

Артист отметил, что после расставания с Еленой сразу женился на другой девушке. Личную жизнь устроила и его экс-зазноба. "Она вышла замуж за Сергея Юлина. Он младше учился на год, тоже они какое-то время прожили, а потом она нашла свою любовь настоящую Валеру Шальных", – добавил Виктор.

По словам артиста, с бывшей возлюбленной ему не раз приходилось сталкиваться по работе. К слову, друг на друга они обиду не держали и общались очень тепло.

"Мы с ней сыграли мужа с женой в картине Валерия Лонского "Свой крест", а уже в 93 году мы с ней встретились в сериале "Петербургские тайны", где сыграли брата с сестрой, и что-то действительно родственное возникло. В плане взаимодействия, похожести даже, что-то, мне кажется, там оно было. И это тоже здорово", – рассказал Раков.