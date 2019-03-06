Хирурги показали гнойный живот госпитализированной Яковлевой

Елена Яковлева дала откровенное интервью. Она рассказала, как попала в больницу, где провела много времени.

В сериале "Склифосовский" Елена Яковлева исполняет неоднозначную роль. Причем, по словам актрисы, она не рассчитывала, что работа продлится так долго. "Думала, съемки будут легкими, без массовых сцен – я просто сижу за решеткой, и все. Ну или что меня быстро выгонят. Но меня не выгоняют. Я уже и сердце украла для своего возлюбленного, который нуждался в экстренной трансплантации. Но нет, я все еще остаюсь", – констатировала актриса.

Врачебная тема знакома Елене Яковлевой не понаслышке. Когда-то она оказалась в больнице, причем провела там довольно много времени. Ей стало скучно, и она попросила медиков пустить ее в операционную. Те разрешили, но приставили к ней медсестру с нашатырем – на случай, если артистке станет плохо.

Однако у Елены Яковлевой оказались стальные нервы. "Я три операции отстояла. Третью – уже на спор. Они решили: покажем ей гнойный живот, и она точно свалится. Но наоборот, меня восхитило, что в животе все кишки разных фантастических цветов и выглядят не страшно, а на самом деле божественно красиво", – цитируют Елену Яковлеву "7Дней".

За годы совместной работы команда "Склифосовского" стала буквально семьей, где каждый может подшутить друг над другом. Елена Яковлева рассказала такой случай: "Вот недавно подхожу к нашему доктору Брагину — Максиму Аверину. А он сидит в гримерке перед зеркалом, такой красивый, в дико модных штанах. Штаны черные, спортивные, все в сияющих стразах, переливаются. Я говорю: "Ой, какие замечательные! Вот прямо мои!" А Макс тут же их снимает и мне отдает под всеобщий гогот коллег…"