После заявлений сына об ампутации пениса Яковлева захотела стать бабушкой
Артистка решила для себя, что весь следующий год в приоритете будут только родные и близкие. Яковлева хочет больше общаться с сыном и новоиспеченной невесткой.
Единственный отпрыск Елены 26-летний Денис Шальных недавно женился. Артистка ждет не дождется, когда станет бабушкой. Она надеется, что уже в следующем году ее желание сбудется.
"Интересно вспомнить себя молодой, когда сама стала мамой. Тогда некому было что-то мне подсказать, а сейчас я могу уже поделиться опытом. Сегодня намного проще родить и вырастить ребенка – и памперсы есть, и медицина намного шагнула вперед. Страхов по поводу карьеры нет. Многие рожают и сразу возвращаются на работу", – рассказала Яковлева изданию "Антенна-Телесемь".
Примечательно, что сын артистки Денис уже стал самостоятельной звездной единицей. Молодой человек получил популярность в Сети благодаря неординарным и порой шокирующим публикациям.
К примеру, не так давно в приложении Stories Instagram Денис опубликовал провокационный снимок. На фото запечатлен металлический медицинский лоток, наполненный окровавленными ватными дисками и упаковками от лекарственных средств.
Судя по окружающей обстановке, кадр сделан в лечебном учреждении. "После удаления пениса. Больше никакого секса", – подписал фото на английском языке Шальных. К счастью для жены Дениса, это заявление оказалось шуткой.
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