Не может завязать: Буланова рассказала о самом сокровенном

Сегодня, 6 марта, отмечает круглую дату популярная исполнительница Татьяна Буланова. В честь юбилея она дала откровенное интервью.

По словам Татьяны Булановой, успех она почувствовала в 1993 году, когда со своей командой приехала на Дальний Восток. "У нас было по три-четыре концерта в день. В течение двух недель мы ездили. Это конкретно я помню. Были во Владивостоке, работали в каком-то театре. Я сижу и думаю: мы пролетели такое огромное количество километров, и на нас ходят, нас любят", – рассказала певица.

Она убеждена, что для достижения победы артист должен обладать сильным характером, быть готовым к препятствиям и иметь единомышленников. И, разумеется, талант.

Буланова получила известность благодаря грустным песням о нелегкой женской доле. Частенько во время исполнения она плакала. Артистка пыталась совладать с эмоциями, но ничего не получалось.

"Я уже думала, что со слезами надо как-то завязывать. Ну сколько можно? И ни фига! Начинаешь петь – и что-то подступает. Если я плачу, слезы действительно настоящие", – призналась Татьяна Буланова.

Она опровергла информацию о том, что якобы перед выступлением наносит под глаза бальзам "Звездочка". "Вы пробовали "Звездочкой" хоть раз под глазами намазать? Ты просто глаз не откроешь! Нет, никакой "Звездочки" не было, конечно", – цитирует певицу Пятый канал.

Замужем артистка была дважды – за продюсером Николаем Тагриным и футболистом Владиславом Радимовым. Каждому она подарила по сыну. Сейчас Татьяна Буланова в разводе, но не исключает возможности третьего брака. "Букет я недавно поймала. Надеюсь, что эффект скоро будет", – призналась звезда.