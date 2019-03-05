Постаревшая дочь Маликова удивила странным нарядом

19-летняя дочь известного музыканта поделилась в Instagram новым снимком. Однако некоторые поклонники пришли к выводу, что Стефания Маликова выбрала неудачное платье.

Наследница Дмитрия Маликова – девушка с прекрасным вкусом, она старательно выбирает наряды для выхода в свет и фотосессий. Девушка часто делится снимками и видео из личной жизни в соцсети. Но некоторые из них вызывают у фолловеров противоречивые мнения.

На сей раз Стефания Маликова предстала на снимке в коротком платье-клеш дымчатого цвета с рукавами-воланами. Подписчики посчитали, что такой фасон прибавляет ей возраста. "А мне напоминаешь тут тетю свою", "На этом фото так на маму похожа", "Платье мамино???", – цитирует комментарии пользователей соцсети издание Paparazzi.ru.

Но нашлись и те, кто посчитал, что платье очень идет Стефании Маликовой. "Красавица! Глаза радуются, взирая на такое совершенство. Счастья!!!", "Хочу такое платье", "Подскажи, откуда платье?" – высказались фолловеры.

Ранее, в декабре прошлого года скандальная блогер Лена Миро раскритиковала Стефанию Маликову, предположив, что из обаятельного подростка Стеша быстро превратится в уставшую женщину с тяжелым лицом. "Так и случилось. Ее некрасивое, но некогда обаятельное лицо утратило свежесть и отяжелело", – написала блогер в "Живом журнале".