Люди всполошились от предложения плюнуть в лицо Задорнову

Много лет назад Михаил Задорнов открыл талант Сергея Дроботенко. Причем не обошлось без конфуза.

До того как стать популярным юмористом, Сергей Дроботенко жил в Омске и работал на радио. Причем на эфиры в качестве приглашенных звезд приходили Михаил Жванецкий, Владимир Винокур, Ян Арлазоров. Они единодушно считали, что Дроботенко нужно ехать в Москву.

В 1998 году будущий артист прибыл в столицу. Вскоре его заметил Евгений Петросян и пригласил выступить на конкурсе эстрадных исполнителей, где лауреатами стали Юрий Гальцев, Верка Сердючка, Максим Галкин, Геннадий Ветров, Елена Воробей. "На конкурсе присутствовал Михаил Задорнов, который затем позвал нас с Максимом Галкиным принять участие в его концерте в Серпухове. Тогда был полный аншлаг", – поделился воспоминаниями Сергей Дроботенко.

Свое первое выступление артист помнит как сейчас. "Задорнов вышел сам, поработал минут 40, а затем позвал на сцену меня и сказал: "Сейчас я выпущу своего молодого друга, и если вы думаете, что я в это время буду халтурить, то вы ошибаетесь. Я все это время буду сидеть на сцене, и если кому-то из вас не понравится выступление Сергея, то можете подойти и плюнуть мне в лицо". И когда зрители начали смеяться, он добавил: "Надо же, понравилась перспектива", – рассказал Сергей Дроботенко.

Юморист признался, что сильно нервничал. Буквально на ватных ногах он вышел на сцену. Зал его принял благосклонно. Однако не обошлось без конфуза.

"Я настолько расчувствовался, что поблагодарил зал за прием, а затем обратился к Задорнову: "Спасибо за доверие, Михаил Михайлович". Повисла тишина… Я перепутал его со Жванецким. И после паузы Задорнов, улыбаясь, ответил: "Ну хорошо хоть не Регина Игоревна". Вот такой был первый блин", – цитирует Сергея Дроботенко "Собеседник".

Напомним, Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года в возрасте 69 лет. У артиста выявили рак головного мозга в октябре 2016-го. В конце ноября того же года Михаил Задорнов был прооперирован в Германии, но болезнь победила.