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"Танцующая матка" Малышевой восхитила Милонова

Елена Малышева. Фото: www.globallookpress.com
Депутат Виталий Милонов вступился за ведущую программы "Жить здорово!" после скандала с "танцующей маткой". Политик назвал Елену Малышеву "лучиком света здоровья".
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Государственный деятель отметил, что врач-терапевт освещает в своих передачах важные проблемы и популяризирует здоровый образ жизни. По мнению Виталия Милонова, советы профессора телезрителям гораздо полезнее, чем рекомендации лидера "Ленинграда" начинающим артистам.

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 Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

"На фоне матерщинника Сергея Шнурова, который дает рекомендации молодым исполнителям, как лучше снять трусы перед камерой, Елена Малышева – лучик света. Причем света здоровья", – цитирует депутата Ura.ru.

Напомним, что в феврале на Первом канале был показан выпуск шоу "Жить здорово!", где актриса Светлана Галка предстала в костюме, который изображает матку. Передачу раскритиковали как пользователи Сети, так и политики. Члены партии "Коммунисты России" потребовали, чтобы врача отстранили от эфиров, сообщает НСН.

Елена Малышева ответила недоброжелателям. Она заявила, что телепрограмма носит не научный, а развлекательный характер, поэтому использование таких приемов не заслуживает осуждения. "Честно говоря, не знаю, что плохого в том, что матка существует у каждой женщины. Можно этот факт вычеркнуть, конечно, если ты истинный коммунист, но тогда останется вопрос, как же ты появился на свет", – сказала врач в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Автор: Полина Крылова5 марта 2019, 12:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

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