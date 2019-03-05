"Танцующая матка" Малышевой восхитила Милонова

Депутат Виталий Милонов вступился за ведущую программы "Жить здорово!" после скандала с "танцующей маткой". Политик назвал Елену Малышеву "лучиком света здоровья".

Государственный деятель отметил, что врач-терапевт освещает в своих передачах важные проблемы и популяризирует здоровый образ жизни. По мнению Виталия Милонова, советы профессора телезрителям гораздо полезнее, чем рекомендации лидера "Ленинграда" начинающим артистам.

"На фоне матерщинника Сергея Шнурова, который дает рекомендации молодым исполнителям, как лучше снять трусы перед камерой, Елена Малышева – лучик света. Причем света здоровья", – цитирует депутата Ura.ru.

Напомним, что в феврале на Первом канале был показан выпуск шоу "Жить здорово!", где актриса Светлана Галка предстала в костюме, который изображает матку. Передачу раскритиковали как пользователи Сети, так и политики. Члены партии "Коммунисты России" потребовали, чтобы врача отстранили от эфиров, сообщает НСН.

Елена Малышева ответила недоброжелателям. Она заявила, что телепрограмма носит не научный, а развлекательный характер, поэтому использование таких приемов не заслуживает осуждения. "Честно говоря, не знаю, что плохого в том, что матка существует у каждой женщины. Можно этот факт вычеркнуть, конечно, если ты истинный коммунист, но тогда останется вопрос, как же ты появился на свет", – сказала врач в интервью радиостанции "Говорит Москва".