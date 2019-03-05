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Шоу-бизнес

"Становится противно": Буланова объяснила радикальное решение Лорак

Татьяна Буланова и Ани Лорак. Фото: Дни.ру
Татьяне Булановой исполняется 50 лет. В честь круглой даты популярная певица дала откровенное интервью, в котором высказалась об изменах.
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За плечами Татьяны Булановой два брака. С продюсером Николаем Тагриным она прожила 13 лет и ушла, когда влюбилась в футболиста Владислава Радимова. Этот союз длился 11 лет. Певица отметила, что только благодаря ей семья продержалась столько времени.

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Татьяна Ивановна Буланова певица

"Приходилось на что-то глаза закрывать. В браке можно многое прощать, даже измену. Например, если случилась долгая разлука, измена – чисто физический аспект, но если человек намеренно развлекается на стороне, вот тут прощать не надо", – убеждена Буланова.

Татьяна отметила, что знаменитостям в этом плане сложнее: их жизнь как на ладони, перед глазами у общественности. Под этим давлением артисты принимают радикальные решения. "Ани Лорак, может быть, и простила бы супруга-гулену, но его засняли в обнимку с девушкой. Грянул медийный скандал, логичным итогом которого стал развод. В этой ситуации исключительно мужчина виноват. Он должен был четко понимать, чем его похождения могут аукнуться", – цитирует артистку "Экспресс-газета".

Аналогичная ситуация произошла и у самой Булановой. "Познакомился с девушкой в ресторане, куда-то ее повел, не думая о том, что я медийная личность. Хочется тебе погулять – сто раз подумай. Или хотя бы сделай так, чтобы никто тебя не увидел. Когда пресса мусолит все это, становится противно", – пояснила певица.

О том, что она подошла к своему 50-му юбилею дважды разведенной, Татьяна Буланова не жалеет. "Главное, что сейчас у меня два замечательных сына. Брак – это не только секс, но еще и дружба. Конечно, отношения между мужчиной и женщиной никогда легкими не бывают, но и называть семью работой неправильно. Когда я прихожу домой, мы должны вместе отдыхать: выпить бокал вина, посмотреть вместе кино, футбол или просто поговорить", – заключила Татьяна Буланова.

Автор: Наталья Аряева5 марта 2019, 11:32

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