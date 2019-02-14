Чудовищная трагедия загнала в угол перепуганную Буланову

Певица прокомментировала известие о смерти исполнителя Сергея Захарова. Татьяна Буланова хорошо знала народного артиста с 1992 года.

Печальная новость стала для исполнительницы полной неожиданностью. Известие буквально загнало ее в угол: Буланова никак не может поверить в произошедшее.

"Я вообще не понимаю, что происходит в последнее время. Уходит так много коллег. Становится страшно. Сергей Захаров был замечательным человеком", – цитирует звезду Teleprogramma.pro Буланова принесла искренние соболезнования в связи с уходом артиста из жизни.

Певица сообщила, что виделась с Захаровым на съемках всего два месяца назад. По словам Татьяны Булановой, тогда было не похоже, что у него есть проблемы со здоровьем.

Знаменитость рассказала, что Сергей Захаров был интеллигентным и воспитанным человеком с тонким чувством юмора. И, конечно же, он обладал невероятной силы голосом – бархатным баритоном.

Как писали "Дни.ру", в 1996 году Захаров перенес клиническую смерть. Он дал 60 концертов в поддержку избирательной кампании Бориса Ельцина и перенапрягся.

Напомним, о смерти Сергея Захарова стало известно 14 февраля. Предположительно, у 68-летнего певца развилась сердечная недостаточность. Помимо Татьяны Булановой свои соболезнования по поводу кончины певца принесли и другие российские знаменитости. О том, где и когда пройдут траурные церемонии, будет сообщено позже.