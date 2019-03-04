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Шоу-бизнес

Муж сбежал от ослепшей "Ранетки" и больного ребенка

Женя Огурцова. Фото: www.globallookpress.com
Борющуюся с серьезным заболевание глаз экс-солистку "Ранеток" Женю Огурцову постиг новый удар. Ее супруг – дизайнер Анатолий Рамонов - оставил семью, несмотря на то, что у маленького сына пневмония.
прочитано 533 раза

У бывшей "Ранетки" трудности в личной жизни. Женя Огурцова рассталась с дизайнером Анатолием Рамоновым, за которого вышла замуж более трех лет назад. Разрыву не помешало даже то, что у пары есть сын.

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Женю уговаривают попытаться сохранить семью. Однако бывшая солистка "Ранеток" решила, что расставание неминуемо. Огурцова говорит, что пыталась откровенно поговорить с мужем, предлагала ему пожить отдельно – но сгладить конфликт не удалось.

"Толя постоянно срывался на сыне из-за малейшего проступка Марка. Я делала все, чтобы это прекратилось: покупала вебинары, в которых рассказывается о воспитании ребенка, но мужу было все равно. Тогда я поняла: так жить дальше нельзя, нам стоит разойтись. Он даже не сказал мне, что съезжает, просто собрал вещи и ушел. Ему все равно, как я буду справляться с больным ребенком", – приводит слова экс-солистки "Ранеток" StarHit со ссылкой на YouTube-канал артистки.

Кадр youtube.com

У самой Огурцовой серьезные проблемы со здоровьем. Врачи поставили диагноз "дистрофия сетчатки, артистка ослепла на один глаз. Бывшая солистка "Ранеток" помогала приехавшему с Украины Рамонову обосноваться в Москве – она сделала мужу российский паспорт и хлопотала по поводу столичной прописки. Певица сейчас обижена на мужа: она недоумевает, почему тот бросил сына, который так нуждается во внимании отца, да и в финансовой поддержке.

Кадр youtube.com

Тем временем муж бывшей солистки "Ранеток" Рамонов в своем Instagram сообщает подписчикам, что скучает по сыну. И, в то же время, по словам Жени, супруг ни разу не позвонил, чтобы справиться о здоровье ребенка. Так что в чувства Анатолия экс-солистка "Ранеток" не верит.

Автор: Андрей Евлампиев4 марта 2019, 17:04

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