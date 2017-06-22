Рыжая из "Ранеток" поплатилась за откровения

"Ранетка" опубликовала в своем микроблоге пост, где сообщила подписчикам о том, что один из роликов с канала группы на YouTube вызвал у зрителей недовольство и, возможно, дело дойдет до суда. Причиной тому является признание девушки в алкогольной зависимости и экспериментах с нетрадиционными отношениями.

Не так давно участницы группы объединились и теперь регулярно встречаются, чтобы отвечать на вопросы поклонников. Судя по всему, не все готовы услышать откровения артисток. В первых видеороликах девушки рассказывали о творчестве группы, о причинах ее распада и ярких гастрольных приключениях. Позднее блог начал выходить с пометкой "18+".

В последнем видео, из-за которого у Жени возникли проблемы, она в подробностях рассказывает фанатам о нетрадиционных отношениях, желании открыть секс-шоп и злоупотреблении алкоголем. Некоторые интернет-пользователи узрели в словах Огурцовой противозаконные действия.

"Мне позвонил продюсер Сергей Мельниченко и сказал, что меня собираются привлечь к ответственности. Девушка, которая намерена это сделать, учится на юрфаке, если я не ошибаюсь. Она написала Сергею письмо с просьбой донести до меня информацию о том, что она хочет засудить меня по статье за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Ролики у нас выходят с пометкой "+18", но кому-то не живется спокойно, видимо. Не знаю, доведет ли эта барышня дело до конца. Если честно, не очень-то и волнует. Я морально готова предстать перед судом – не вопрос. Мне уже даже подсказали, что я имею право направить встречный иск в европейский суд. Поэтому, пускай попробует", - поделилась с Dni.Ru артистка.

Напомним, что несмотря на второй брак, на видео девушка делится с поклонниками размышлениями на тему однополой любви. "Ранетка" призналась, что подсела на сериал "Секс в другом городе", где демонстрируют лесбийские отношения, и в чрезмерном употреблении горячительных напитков.