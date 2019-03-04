"Беременная" от Киркорова перед смертью отдала ему самое дорогое

За многомиллионное наследство Светланы Софиевой, которая стала известна на всю страну заявив, что ждет тройню от певца Филиппа Киркорова, идет ожесточенная борьба. Также после смерти женщины выяснилось, что она подарила все свои драгоценности любимому певцу.

Долгие годы Софиева страдала от психического расстройства. Светлана не наблюдалась у врачей, поэтому ее состояние усугублялась. Из-за патологических изменений женщина считала, что носит ребенка от звезды и разбазаривала свои миллионы.

Чтобы быть ближе к Киркорову, Светлана не жалела средств. По словам продюсера Андрея Разина, перед смертью она посещала все концерты артиста, следуя за ним из города в город. После каждого выступления Софиева дарила Филиппу самое дорогое ее сердцу: украшения с бриллиантами из своей личной коллекции.

Судя по всему, при жизни Софиева мало интересовала своих родственников, раз уж они позволяли ей постепенно сходить с ума, у женщины двое своих детей и одна приемная дочь. Меж тем, после кончины Светланы появилось много желающих урвать кусок от ее многомиллионного состояния.

Некая Дороти Бурхарт из Германии считает себя единственной наследницей умершей. В студии ток-шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1", она заявила, что у нее есть завещание, в котором Светлана передает все свое имущество ей.

Бурхарт поведала, что познакомилась с Софиевой в Калифорнийской тюрьме. Дороти просрочила визу, ее должны были депортировать в Германию. По ее словам, Софиеву заключили в тюрьму из-за угроз представителю власти.

"Меня поселили в туже самую камеру, где находилась Светлана. После того, как мы с ней познакомились и очень хорошо подружились, она мне рассказала, что у нее очень тяжелая судьба, что ее мужа убили. Несмотря на то, что она заплатила миллион долларов агенту ФБР, за то чтобы выкупить своего мужа, он не выполнил условие. Светлана разругалась с агентом и сказала то, что думает", – добавила она.

Женщины жили в оной камере около месяца. За это время они очень сильно сдружились.

"Светлана все время боялась, она говорила, что ее преследуют родственники погибшего мужа, потому что ее обвиняют в его смерти. Когда она попала в тюрьму и подружилась со мной, она расслабилась", – сообщила Дороти.

Бурхарт уверяет, что тогда Софиева написала на нее завещание. С тех пор прошло семь лет. Дороти сохранила бумагу, которую написала ее сокамерница. Документ сейчас находятся у нотариуса в Германии.

"Как единственная наследница Светланы Софиевой я требую эксгумации тела. Требую провести экспертизу, доказывающую была ли она беременна, и от чего она умерла", – решительно заявила Бурхарт.