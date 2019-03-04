"Беременная" от Киркорова перед смертью отдала ему самое дорогое
Долгие годы Софиева страдала от психического расстройства. Светлана не наблюдалась у врачей, поэтому ее состояние усугублялась. Из-за патологических изменений женщина считала, что носит ребенка от звезды и разбазаривала свои миллионы.
Чтобы быть ближе к Киркорову, Светлана не жалела средств. По словам продюсера Андрея Разина, перед смертью она посещала все концерты артиста, следуя за ним из города в город. После каждого выступления Софиева дарила Филиппу самое дорогое ее сердцу: украшения с бриллиантами из своей личной коллекции.
Судя по всему, при жизни Софиева мало интересовала своих родственников, раз уж они позволяли ей постепенно сходить с ума, у женщины двое своих детей и одна приемная дочь. Меж тем, после кончины Светланы появилось много желающих урвать кусок от ее многомиллионного состояния.
Некая Дороти Бурхарт из Германии считает себя единственной наследницей умершей. В студии ток-шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1", она заявила, что у нее есть завещание, в котором Светлана передает все свое имущество ей.
Бурхарт поведала, что познакомилась с Софиевой в Калифорнийской тюрьме. Дороти просрочила визу, ее должны были депортировать в Германию. По ее словам, Софиеву заключили в тюрьму из-за угроз представителю власти.
"Меня поселили в туже самую камеру, где находилась Светлана. После того, как мы с ней познакомились и очень хорошо подружились, она мне рассказала, что у нее очень тяжелая судьба, что ее мужа убили. Несмотря на то, что она заплатила миллион долларов агенту ФБР, за то чтобы выкупить своего мужа, он не выполнил условие. Светлана разругалась с агентом и сказала то, что думает", – добавила она.
Женщины жили в оной камере около месяца. За это время они очень сильно сдружились.
"Светлана все время боялась, она говорила, что ее преследуют родственники погибшего мужа, потому что ее обвиняют в его смерти. Когда она попала в тюрьму и подружилась со мной, она расслабилась", – сообщила Дороти.
Бурхарт уверяет, что тогда Софиева написала на нее завещание. С тех пор прошло семь лет. Дороти сохранила бумагу, которую написала ее сокамерница. Документ сейчас находятся у нотариуса в Германии.
"Как единственная наследница Светланы Софиевой я требую эксгумации тела. Требую провести экспертизу, доказывающую была ли она беременна, и от чего она умерла", – решительно заявила Бурхарт.
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