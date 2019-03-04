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Михалков отбрил глумливого Доренко за нападки

Никита Михалков. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитый режиссер ответил на экстравагантное заявление журналиста. Никита Михалков в саркастической форме отреагировал на предложение Сергея Доренко обгрызть ногти на его ногах.
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Режиссер заявил, что обдумывает оригинальное предложение ведущего. Никита Михалков признался, что для него оно стало внезапным.

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"Неожиданно узнал, что господин Доренко пытался грызть ногти на ногах у многих, потому решил навести справки у тех, кто уже испытал эту процедуру и, может быть, согласиться на его предложение", – цитирует Михалкова сайт "Комсомольская правда". Такая реакция режиссера последовала после грубых нападок на него журналиста.

Напомним, что конфликт между Никитой Михалковым и Сергеем Доренко произошел из-за генерала Карбышева. В программе "Бесогон" режиссер назвал "овцами" участниц Comedy Woman за шутку о генерале. Также он подробно порассуждал о том, почему молодое поколение не знает героев Великой Отечественной войны.

В свою очередь главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко в нарочито грубой форме высказался о передаче Никиты Михалкова, попросив "не нести ахинею". И указал на фактические неточности в его программе.

Оскорбленный режиссер спросил, почему журналист взял на себя право судить людей и разговаривать с радиослушателями "как гуру, как элита". На это через Facebook Никита Михалков получил глумливый ответ. "Я – прах под копытами ваших коней, я – блевотина ваших псов. Если хотите, я лично обгрызу вам ногти на пальцах ног в знак покаяния!" – заявил Доренко.

Автор: Валерия Нарская4 марта 2019, 09:02
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