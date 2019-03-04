Михалков отбрил глумливого Доренко за нападки

Знаменитый режиссер ответил на экстравагантное заявление журналиста. Никита Михалков в саркастической форме отреагировал на предложение Сергея Доренко обгрызть ногти на его ногах.

Режиссер заявил, что обдумывает оригинальное предложение ведущего. Никита Михалков признался, что для него оно стало внезапным.

"Неожиданно узнал, что господин Доренко пытался грызть ногти на ногах у многих, потому решил навести справки у тех, кто уже испытал эту процедуру и, может быть, согласиться на его предложение", – цитирует Михалкова сайт "Комсомольская правда". Такая реакция режиссера последовала после грубых нападок на него журналиста.

Напомним, что конфликт между Никитой Михалковым и Сергеем Доренко произошел из-за генерала Карбышева. В программе "Бесогон" режиссер назвал "овцами" участниц Comedy Woman за шутку о генерале. Также он подробно порассуждал о том, почему молодое поколение не знает героев Великой Отечественной войны.

В свою очередь главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко в нарочито грубой форме высказался о передаче Никиты Михалкова, попросив "не нести ахинею". И указал на фактические неточности в его программе.

Оскорбленный режиссер спросил, почему журналист взял на себя право судить людей и разговаривать с радиослушателями "как гуру, как элита". На это через Facebook Никита Михалков получил глумливый ответ. "Я – прах под копытами ваших коней, я – блевотина ваших псов. Если хотите, я лично обгрызу вам ногти на пальцах ног в знак покаяния!" – заявил Доренко.