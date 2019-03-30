"Не взяла кошелек": попрошайка Гузеева выманила перчик у Хасана
В программе "Живая жизнь" на Первом канале звезда поделилась интересным рецептом, основой которого стала гречка. "Пост продолжается, и я понимаю, что уже все слегка подустали от привычного набора продуктов. Я дам некоторые советы", – заявила Лариса Гузеева.
Придя на рынок, знаменитость подошла к продавщице и попросила ее дать ей разный лук: порей, синий крымский, шалот и обычный репчатый. "Я все это беру", – отметила актриса. Затем она подошла к другой витрине, где выпросила еще один ингредиент.
"Здорово! Можешь подарить, пожалуйста, один мускатный орех? Он мне нужен. Послушай, мне так нужно всего мало, поэтому я даже не хочу покупать", – обратилась Лариса Гузеева к продавцу. Тот не смог отказать известной артистке. "Разжилась бесплатным орешком!", - прокомментировала довольная телеведущая.
Затем Лариса Гузеева приобрела липовый мед взяла, попробовала творог и ряд других продуктов. Дальше взгляд звезды остановился на витрине с овощами. "Хасан, честно, мне нужен маленький один вот этот перчик… Мне нужно одну веточку розмарина. Можно?.. Хорошо. Какая я попрошайка! Я сегодня не взяла кошелек", – оправдалась Лариса Гузеева, унося с собой все необходимое для блюда.
Отметим, что недавно звезда резко сменила имидж. Из роковой брюнетки Лариса Гузеева перекрасилась в блонд. Многие поклонники считают, что с новым цветом волос теледива стала выглядеть свежее и моложе.
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