59-летнюю Гузееву поздравили с рождением дочери

Накануне, 28 марта, Лариса Гузеева получила много теплых слов от друзей и поклонников. Популярную актрису, ведущую брачного шоу "Давай поженимся" поздравили с рождением дочери.

У Ларисы Гузеевой двое взрослых детей – сын Георгий и дочь Ольга. Вчера, 28 марта, девушке исполнилось 19 лет. Артистка трогательно поздравила наследницу и опубликовала ее фотографию на своей официальной странице в Instagram. "С днем рождения, моя девочка! Пусть страдания и разочарования пройдут по касательной. Будь", – написала Лариса Гузеева.

Виновницу торжества поздравили друзья и коллеги ведущей. "Леля, Лариса, с днем рождения! Лелик, будь здорова счастлива. Ты хорошая девочка! Обнимаю!" – отметила актриса Юлия Зимина. А вот какое послание оставила певица Алика Смехова: "Лелю нашу любимую поздравляем! Счастья и удачи!"

"Дай Бог доченьке твоей здоровья и много счастья, а на длинном пути жизни – сил, терпения и мудрости! Обнимаю! Люблю!" – высказалась актриса Татьяна Арнтгольц. Не осталась в стороне и певица Катя Лель. "Счастья и благополучия во всем прекрасной доченьке, дорогая моя!" – пожелала она.

Дочь ведущей шоу "Давай поженимся" родилась в браке с президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым. Лариса во всем поддерживает Лелю и не мешает той искать себя. В частности, актриса спокойно относится к дерзкому стилю девушки, которая ранее носила короткую стрижку и мальчиковые наряды.

Ольга любит экспериментировать с внешностью: у нее есть пирсинг и татуировки. Лариса Гузеева не вмешивается в личную жизнь дочери, а недавно даже защитила ее от недовольных комментаторов. "Не болтайте. По-другому даже не могу сказать. Никогда не делаю замечаний ни по поводу пирсинга, ни по поводу тату. Это не мое дело", – заявила Лариса Гузеева.

