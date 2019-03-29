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59-летнюю Гузееву поздравили с рождением дочери

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Накануне, 28 марта, Лариса Гузеева получила много теплых слов от друзей и поклонников. Популярную актрису, ведущую брачного шоу "Давай поженимся" поздравили с рождением дочери.
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У Ларисы Гузеевой двое взрослых детей – сын Георгий и дочь Ольга. Вчера, 28 марта, девушке исполнилось 19 лет. Артистка трогательно поздравила наследницу и опубликовала ее фотографию на своей официальной странице в Instagram. "С днем рождения, моя девочка! Пусть страдания и разочарования пройдут по касательной. Будь", – написала Лариса Гузеева.

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Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Виновницу торжества поздравили друзья и коллеги ведущей. "Леля, Лариса, с днем рождения! Лелик, будь здорова счастлива. Ты хорошая девочка! Обнимаю!" – отметила актриса Юлия Зимина. А вот какое послание оставила певица Алика Смехова: "Лелю нашу любимую поздравляем! Счастья и удачи!"

"Дай Бог доченьке твоей здоровья и много счастья, а на длинном пути жизни – сил, терпения и мудрости! Обнимаю! Люблю!" – высказалась актриса Татьяна Арнтгольц. Не осталась в стороне и певица Катя Лель. "Счастья и благополучия во всем прекрасной доченьке, дорогая моя!" – пожелала она.

Дочь ведущей шоу "Давай поженимся" родилась в браке с президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым. Лариса во всем поддерживает Лелю и не мешает той искать себя. В частности, актриса спокойно относится к дерзкому стилю девушки, которая ранее носила короткую стрижку и мальчиковые наряды.

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Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

Ольга любит экспериментировать с внешностью: у нее есть пирсинг и татуировки. Лариса Гузеева не вмешивается в личную жизнь дочери, а недавно даже защитила ее от недовольных комментаторов. "Не болтайте. По-другому даже не могу сказать. Никогда не делаю замечаний ни по поводу пирсинга, ни по поводу тату. Это не мое дело", – заявила Лариса Гузеева.  

Автор: Наталья Аряева29 марта 2019, 09:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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