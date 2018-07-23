Покинувшая Россию Апина обнажила 53-летние прелести

Алена Апина поделилась с общественностью новым пикантным фото. 53-летняя артистка продемонстрировала грудь.

Не так давно Алена Апина обзавелась собственным аккаунтом в социальной сети Instagram и теперь регулярно делится с подписчиками фотографиями и видео. Певица, прославившаяся благодаря хитам в составе группы "Комбинация", а также песням "Леха" и "Электричка", уйдя в свободное плавание, пользуется популярностью благодаря пикантным кадрам.

На сей раз артистка, отправившаяся в Испанию, выложила фото, на котором запечатлена в расстегнутой джинсовой рубашке. Из-под наряда призывно выглядывает по-девичьи упругая грудь Алены. "Я и собачка", – кокетливо подписала снимок Апина.

Публикация от Алёна Апина (@neapina) 22 Июл 2018 в 11:00 PDT

Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к обнаженным прелестям 53-летней артистки. "Елена, сексуальность нужна для продолжения рода. А для женщины в вашем возрасте необходимо достоинство, а не голая сися", "Лет много, а все туда же... стыдно было бы в полтинник оголяться...", "Вроде фото не саромное, но нет пошлости, все гармонично и красиво, я хочу так выглядеть, в вашем возрасте, респект вам!!", "Шикарная молодая женщина!!! Ален расцветаете с каждым днем!!!", "Когда уже все давно спето....", "На собаку никто внимания не обратил, если бы не подпись)) Красавица (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказали свое мнение пользователи Сети.